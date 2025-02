Serie D, Albenga. Marinelli contro i Fedelissimi: “Parlavate diversamente dopo che vi ho portato in D, è andata così”

Anche l’ex presidente dell’Albenga Simone Marinelli si è esposto, con una storia sui social, sulla situazione Albenga. Un attacco anche nei confronti della società, ma soprattutto per i Fedelissimi, gruppo storico di tifosi del club ingauno.

La storia postata su Instagram fa riferimento a presunte frasi nei suoi confronti nel momento dell’addio al club, dovuto essendo che, di lavoro, l’ex numero uno fa il tipster e il club sarebbe potuto essere quotato nei siti di scommesse.

Marinelli ha voluto quindi dire la sua sull’argomento, non lasciando nulla all’immaginazione:

“Cari Fedelissimi… Vittorio, Alessandro, Gabriele ecc. ora siete tristi? Vi ricordo che voi che state scrivendo quando sono andato via dopo avervi portato in D parlavate in modo diverso: “Meno male tanto i soldi per la D non li aveva, era solo un ragazzino questi ora ci portano in C, finalmente è andato via ora si che con questi possiamo stare sereni per anni”. È andata così”.