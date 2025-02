Serie D, Albenga. I Fedelissimi replicano al mister: “Parla di metodo Massa ma la Juniores è penultima”

INCREDIBILE! Thomas Massa ha rotto il silenzio societario! E lo ringraziamo di cuore perché, in questo periodo così triste e nefasto, dove da ottobre veniamo tutte le domeniche UMILIATI per 90 e più minuti e addirittura recentemente attaccati anche da presidenti di altre realtà locali come persone violente e colpevoli della qualsivoglia, un po’ di sane risate e comicità ci volevano proprio per il nostro umore pessimo!

Vogliamo rivolgere a Massa alcune semplici domande, sperando abbia la pazienza e la gentilezza di darci risposta:

1 – Come mai è sempre in tribuna e mai in distinta?

2 – Come mai come Albenga si è giocato diverse volte senza allenatore fino alla soglia della radiazione nonostante la sua presenza come tesserato?

3 – Come mai ogni fine primo tempo mentre l’ allenatore che siede in panchina esce dal campo per fumare e prendersi un caffè e lei entra sgattaiolando negli spogliatoi pur non essendo in distinta (abbiamo molte prove a tal riguardo, se vuole le pubblichiamo o le mandiamo in Federazione, cosi magari ci aiutano anche loro a capire…)?

4 – Come mai gli allenamenti sono a porte chiuse da mesi ?

5 – Come mai nessuno doveva fotografarla durante gli allenamenti ?

6 – Visto che lei teoricamente è soltanto allenatore della juniores nazionale, si ritiene soddisfatto dei risultati, tenuto conto del penultimo posto, visto che è il suo principale compito e che segue questi ragazzi e insegna loro il “metodo massa” e la celeberrima “filosofia massiana” da mesi ? …o ritiene anche in questo caso i ragazzi non degni di una juniores nazionale ?

7 – Potrebbe alla fine dei giochi mostrarci il patentino per allenare la Serie D ?

Dal modo che si è concesso ai giornalisti può essere che il patentino sia finalmente arrivato, speriamo per lei. Ultima cosa: provocante e ridicolo sentire un allenatore che da mesi allena a porte chiuse invitare a vedere gli allenamenti. Ricordiamo, ce ne fosse bisogno, che praticamente un tifoso dell’ Albenga non può assistere agli allenamenti da ottobre per scelta societaria e non può vedere le partite per mancanze/scelta societaria ……. e non dovremmo sentirci presi in giro da queste sue dichiarazioni?

Ci chiediamo quale sarà la prossima provocazione o il prossimo torto che la nostra gloriosa squadra dovrà subire nel silenzio di tanti…di troppi … di tutti quelli che dovrebbero invece urlare insieme a noi “LIBERATE L’U.S ALBENGA “.