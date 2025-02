Serie D, Albenga ennesima umiliazione: il Vado ne fa 7, è la 16^ sconfitta di fila

Albenga, Una partita in discesa sin dai primi minuti del primo tempo per il Vado, passato in vantaggio al quarto con Vita e raddoppiando al sesto con Casazza. Poi la doppietta di Alfiero, Foglio, Mameli e Donaggio fanno il resto del parziale: finisce 7-0 all’Annibale Riva per gli uomini di Cottafava contro l’Albenga.

La squadra di Gaido-Massa è alla sedicesima sconfitta consecutiva, in piena zona retrocessione con l’ultimo posto a due punti di distanza. Per la terza volta consecutiva una gara a porte chiuse, con una situazione diventata sempre più insostenibile per la gente ingauna. Il Vado va a 54 punti in terza posizione in coabitazione con il NovaRomentin.

Le formazioni:

Albenga: Serra, Gaido, Gallo, Gallina, Belgiovine, Armari, Pezzella, Lattanzi, Parigi, Di Porto, Alfano. A disposizione: Perucca, Assini, Cobuzzi, Aseged, Nori, Daidola, Gastaldi, Aboubakar, Iorio. Allenatore: Gaido – Massa.

Vado: Bellocci, Lora, Alfiero, Vita, Michelucci, Abonckelet, Casazza, Venneri, Troiano, Foglio, Prisco. A disposizione: Sattanino, Pisanu, Monteverde, Mameli, Pompilio, Corengia, Merkaj, Donaggio, Corsa. Allenatore: Cottafava