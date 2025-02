Serie D, Albenga: contestazione verso Nicola Bisazza

Albenga. Sembrava destinato a non giocarsi il match odierno tra le formazioni Juniores dell’Albenga e dell’Asti, ma alla fine le due squadre sono scese regolarmente in campo. Forte la volontà del giovane gruppo bianconero contro quella della proprietà.

La situazione di caos che sta continuando ad avvolgere la società bianconera ha ampiamente stancato la gente ingauna. A dare voce in maniera inequivocabile a questo tipo di sentimento la comparsa di un altro striscione rivolto al dirigente del club Nicola Bisazza. “Albenga non è Bisazza”: parole dirette volte ad alimentare l’ormai insanabile spaccatura tra proprietà e città.

Non resta che attendere la giornata di domani per tratte altre conclusioni, ma ad oggi risulta altamente improbabile che l’Albenga si presenti per la gara contro il NovaRomentin. Un forfait, essendo il secondo stagionale, porterebbe all’esclusione ufficiale dal campionato di Serie D.