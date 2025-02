Serie A1, la Bper Rari Nantes Savona rientra dalla Sicilia con i 3 punti

Palermo. La Bper Rari Nantes Savona ha vinto, oggi pomeriggio, con il Telimar, nella piscina Comunale di Terrasini (Palermo), l’incontro valevole per la 17ª giornata della regular season del campionato di Serie A1 2024/2025, giocato a porte chiuse. 17 a 11 è stato il risultato finale in favore del Savona in una partita mai in discussione e sempre condotta dai savonesi. Da segnalare le 8 reti messe a segno dall’attaccante della Rari, Pietro Figlioli.

Il prossimo impegno per i biancorossi allenati da Alberto Angelini sarà con la 18ª giornata della regular season del campionato di Serie A1 in programma sabato 15 febbraio nella piscina Zanelli di Savona con l’Ortigia. L’incontro avrà inizio alle ore 12.

Il tabellino:

Telimar – Bper Rari Nantes Savona 11-17

(Parziali: 1-4, 1-3, 5-5, 4-5)

Telimar: Mandalà, Mangiante, Marini 3, Fabiano 1, Boggiano 2, Alfonso Pozo, Giliberti 3 (di cui 2 su rigore), Muscat Melito 2 (entrambi su rigore), Lo Cascio, Bajic, Giovinazzo, Pettonati, Holland, Piscitello. All. Marco Baldineti.

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi, Damonte, Figlioli 8 (di cui 2 su rigore), Occhione 1, Rizzo, Vavic, Bruni 3, Erdelyi 1, Guidi 1, Patchaliev 1, Gullotta 2, Da Rold, Cora. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Riccardo Carmignani (Messina) e Andrea Zedda (Quartu Sant’Elena). Delegato Fin: Gianluca Centineo (Palermo).

Note. Superiorità numeriche: Telimar 6 su 16 più 5 rigori di cui 4 realizzati, Savona 9 su 12 più 2 rigori realizzati.

Nel 2° tempo è stato ammonito per proteste Baldineti.

Nel 2° tempo è stato ammonito per proteste Angelini.