Serie A1, la Bper Rari Nantes Savona lotta fino all’ultimo minuto ma deve cedere alla Pro Recco per 14-8

A Sori è andato in scena il secondo confronto stagionale tra Pro Recco e Bper Rari Nantes Savona, valevole per la 15ª giornata del campionato di Serie A1. All’andata, il 19 ottobre, i campioni d’Italia si imposero alla Zanelli per 12 a 7 al termine di una partita caratterizzata da molte polemiche per l’arbitraggio.

La partita è stata preceduta da voci di mercato relative al possibile trasferimento, da luglio, di tre atleti biancorossi alla Pro Recco; in particolare, viene dato per certo quello del portiere Nicosia. Il risultato finale ha visto nuovamente prevalere la Pro Recco, col punteggio di 14-8, messo al sicuro grazie ad un allungo nel terzo tempo.

La cronaca. L’incontro è arbitrato da Severo e Colombo; il primo diresse, insieme a Petronilli, il confronto dell’andata. C’è l’eordio in campionato per l’americano Jack Larsen dopo il debutto in Euro Cup con la Dinamo Tbilisi. Si gioca davanti a circa 500 spettatori.

Tra i pali degli ospiti c’è Da Rold. La Rari parte bene e dopo 53″ apre le marcature con Damonte; immediata la replica dell’ex Fondelli per l’1 a 1. La Pro Recco si porta in vantaggio a 5’26” con la rete di Younger. A 6’35” Figlioli trasforma un tiro dai cinque metri e ristabilisce la parità, che però dura solamente 37″ perché un altro ex, Iocchi Gratta, realizza il gol del 3-2 col quale si chiude il primo tempo.

In apertura di secondo tempo i campioni d’Italia si portano sul più 2 col gol di Fondelli. Angelini schiera Nicosia.

A 3’12” i padroni di casa allungano con la seconda rete di Iocchi Gratta: 5-2. Condemi va a segno su rigore; la Rari Nantes Savona torna a segnare e lo fa con Rizzo a uomini pari: 6-3. Altro rigore per la Pro Recco, questa volta lo realizza Younger. Prima del cambio vasca va a bersaglio Merkulov in superiorità: 7-4 a metà gara.

Nella terza frazione di gioco la Pro Recco gestisce ed allunga con la doppietta di Cannella e le segnature di Hallock a uomini pari e Presciutti in superiorità.

Il quarto tempo comincia sul 10-4 e pertanto non ha più nulla da dire. Nel primo minuto vanno a segno Condemi da una parte e Guidi dall’altra. Il numero 10 biancorosso realizza la doppietta personale portando il punteggio sull’11-6.

Nel finale di gara la Rari Nantes Savona gioca con orgoglio e determinazione, riducendo il passivo: le reti di Damonte e Merkulov, entrambe in superiorità, inframezzate dal gol di Di Fulvio, portano i biancorossi ad aggiudicarsi l’ultimo parziale, chiuso dalla rete di Condemi per il 14 a 8 conclusivo.

Con questo successo la Pro Recco sale a quota 43 punti, prima in classifica e ancora imbattuta. La Rari Nantes Savona è terza con 36 punti. Sabato 8 febbraio alle ore 18 i biancorossi giocheranno un altro derby ligure, con l’Iren Genova Quinto, a Savona.

Il tabellino:

Pro Recco – Bper Rari Nantes Savona 14-8

(Parziali: 3-2, 4-2, 4-0, 3-4)

Pro Recco: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 1, L. Durik, G. Cannella 2, A. Younger 2, A. Fondelli 2, N. Presciutti 1, S. Scarmi, M. Iocchi Gratta 2, J. Larsen, F. Condemi 3, B. Hallock 1, T. Negri, B. Haverkampf. All. Sandro Sukno.

Bper Rari Nantes Savona: G. Nicosia, N. Rocchi, L. Damonte 2, P. Figlioli 1, D. Occhione, V. Rizzo 1, D. Merkulov 2, L. Bruni, B. Erdelyi, M. Guidi 2, A. Patchaliev, M. Vavic, N. Da Rold, A. Gullotta. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Alessandro Severo e Raffaele Colombo.

Note. Superiorità numeriche. Pro Recco 5 su 9 più 2 rigori realizzati, Savona 4 su 13 più 1 rigore realizzato. Usciti per limite di falli Haverkampf (R) e Larsen (R) nel quarto tempo