Serie A1, la Bper Rari Nantes Savona ha la meglio sull’Ortigia per 10 a 7

Savona. La Bper Rari Nantes Savona ha vinto sul Circolo Canottieri Ortigia 1928, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la 18ª giornata della regular season del campionato di Serie A1. 10 a 7 è stato il risultato finale in favore del Savona. Da segnalare le triplette realizzate da Figlioli, Occhione e Bruni.

Afferma il difensore savonese, Davide Occhione: “È stata una partita contratta, poi a lungo andare ci siamo sciolti ed abbiamo giocato abbastanza bene. Abbiamo superato due settimane di fuoco dove abbiamo giocato ogni due giorni. Sono molto contento e speriamo di continuare così”.

Il prossimo impegno per i biancorossi allenati da Alberto Angelini sarà con la 19ª giornata della regular season del campionato di Serie A1 in programma sabato 22 febbraio nella piscina “Nannini” di Firenze con la Rari Nantes Florentia. L’incontro avrà inizio alle ore 15.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – Circolo Canottieri Ortigia 10-7

(Parziali: 0-1, 4-2, 5-0, 1-4)

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi, Damonte, Figlioli 3, Occhione 3, Rizzo, Merkulov, Bruni 3, Erdelyi, Guidi, Patchaliev 1, Cora, Da Rold, Gullotta. All. Alberto Angelini.

Circolo Canottieri Ortigia: Tempesti, Cassia 1, Avakian, La Rosa 3, Ruggiero., Giribaldi 1, Kalaitzis, Carnesecchi, Campopiano 1, Inaba 1, Scordo, Marangolo. All. Stefano Piccardo.

Arbitri: Bruno Navarra e Fabio Ricciotti (Roma). Delegato Fin: Giuseppe Fusco (Torino).

Note. Superiorità numeriche: Savona 2 su 8 più 2 rigori di cui 1 fallito, Ortigia 7 su 13.

Usciti per tre falli: a 1’51” dalla fine del 4° tempo Giribaldi (O).