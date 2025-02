Seconda Categoria, poker Priamar contro il Plodio. Amato: “Pensiamo partita dopo partita, dopo una falsa partenza ci stiamo rimettendo in corsa”

Savona. Un campionato di alto profilo con lo sguardo costantemente rivolto sui primissimi posti della classifica. Domenica pomeriggio la Priamar ha affrontato il Plodio in uno dei match valevoli per la tredicesima giornata del campionato di Seconda Categoria (girone “B”). I rossoblù, trascinati da un Andrea Amato in stato di grazia, si sono imposti con il netto risultato di 4 a 0.

Dopo la sconfitta nel derby contro la Veloce e il pareggio rimediato sul campo della Rocchettese, la Priamar è dunque tornata a correre mettendo a segno un colpo di spessore, questo dopo aver superato la Nolese (ormai circa un mese fa, ndr) proprio tra le mura amiche del “Levratto”.

A commentare il momento del sodalizio del presidente Grasso è stato il bomber dei rossoblù Andrea Amato, attaccante classe 1999 il quale ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è quello di pensare ad affrontare una partita per volta cercando di portare a casa più punti possibili. Penso che nel nostro girone ci siano almeno tre se non quattro squadre attrezzate per il salto di categoria”.

Sul campionato: “Sinceramente me lo aspettavo esattamente così tirato. Conosco tanti ragazzi delle compagini che si giocano il campionato e credo che tutte le squadre possano perdere contro qualunque avversaria. Bisogna sempre mantenere la guardia alta e dare il massimo in ogni partita”.

Sull’impatto con la Priamar: “In questa squadra ho trovato ragazzi che hanno voglia, chi è rimasto è rimasto perchè ci tiene a riportare la Priamar in Prima Categoria. Anche i nuovi stanno cercando di dare tutto quello che hanno. Dopo una falsa partenza ci stiamo rimettendo in corsa. Può succedere di tutto ma il gruppo lavora molto per riuscire a raggiungere il proprio obiettivo”.

Sul rapporto con mister Cella, Amato ha dichiarato: “Il mister ha stesso obiettivo che abbiamo noi, ovvero di fare il massimo e perchè no anche puntare a qualcosa di più. Lui mi ha cercato, mi ha dato fiducia e sono felice di aver trovato questo tipo di ambiente”.

Infine l’attaccante della Priamar, già autore di 9 gol in campionato, ha svelato il suo obiettivo personale: “Ho fatto una mezza scommessa con alcuni compagni. Due anni fa in Seconda Categoria (Amato ha disputato la stagione 2022/2023 vestendo la casacca del Legino “B”, ndr) avevo segnato 14 gol, quindi questa stagione sinceramente spero di riuscire a migliorarmi”.