Seconda Categoria “B”, è tempo di derby. Veloce e Priamar pronte a darsi battaglia: in palio la vetta della classifica

Savona. Un derby per la gloria (senza però dimenticare la classifica). Oggi pomeriggio presso il campo sportivo “Felice Levratto” andrà in scena una partita estremamente sentita a livello locale: la Veloce infatti si appresta a fronteggiare la Priamar, questo per una stracittadina che si prospetta davvero rovente.

22 punti e vetta della classifica per i granata, 19 lunghezze e una grandissima voglia di continuare a scalare la graduatoria per i rossoblù. Il match odierno non sarà soltanto un derby: la sfida infatti agirà come un vero e proprio termometro utile per misurare le ambizioni della due squadre.

7 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte fin qui per la Veloce, 6 affermazioni, 1 pareggio e 3 passi falsi invece per la Priamar. L’equilibrio tra le formazioni è raccontato anche dai numeri, i quali però non possono tenere conto del peso e dell’iniezione di fiducia scaturita rappresentata dagli ultimi due risultati ottenuti dalle squadre guidate da mister Massimiliano Ghione e Mario Cella.

I granata infatti, lo scorso weekend, hanno espugnato l’Olmo-Ferro schiantando con un netto 0 a 3 l’ottima Virtus Don Bosco allenata da Claudio Ponte: un risultato che è valso il primo posto in classifica per il sodalizio del presidente Sanguineti. Complice involontaria degli acerrimi rivali della Veloce è stata proprio la Priamar, compagine che tra le mura amiche del “Levratto” ha superato la Nolese con il risultato di 2 a 0.

A tal proposito, la formazione di mister Luigi Cavaliere guarda al derby odierno in maniera estremamente interessata: in caso di affermazione della formazione guidata da Mario Cella o di pareggio infatti, i biancorossi vincendo la propria sfida (la Nolese oggi se la vedrà contro il fanalino di coda Cengio “b”) tornerebbero in vetta alla graduatoria.

Insomma, i presupposti per una gara senza esclusione di colpi sembrerebbero davvero esserci tutti: appuntamento alle ore 15:00 dunque, il derby tra Veloce e Priamar valevole per l’ultima giornata del girone d’andata del girone “B” del campionato di Seconda Categoria è pronto a regalare emozioni.