Seconda “B”, la Veloce tiene la prima: 1-0 alla Priamar in dieci uomini

VELOCE vs PRIAMAR 1-0 (aut)

90’+5′ Finisce qui! La Veloce vince 1-0 in inferiorità numerica e consolida il primo posto in classifica, resta il +3 sulla Nolese

90′ Cinque minuti di recupero.

88′ Ancora Debenedetti! Questa volta su Amato è provvidenziale il suo intervento con i piedi.

86′ Priamar ancora vicina al pari! Curcio si invola in area e Debenedetti è strepitoso ad uscire forte e murare il tentativo. Ultimi minuti di sofferenza per la Veloce in attesa del recupero.

83′ L’uscita su corner di Debenedetti sbatte sulla schiena di un difensore ma finisce fuori per fortuna dei locali.

80′ Preme la Priamar per riacciuffare il risultato in questi ultimi minuti di gioco, ma continua a reggere il fortino dei granata che sono a dieci minuti (più recupero) dal traguardo.

74′ Doppia occasione Priamar! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo prima una deviazione intercettata dalla difesa, dopo il tentativo di Alaza murato e con il rimpallo a favorire i locali. Poi cambiano entrambe le squadre. Fuori Alaza, dentro Zegnego per il Priamar, Bruzzone e Carpita per Vallone e Viti.

70′ Cella rileva Rebonato, entra Manassero.

69′ Bellissima conclusione di Caicedo dal limite: tuttavia si abbassa troppo tardi, brividi per la Veloce.

67′ Ruba palla la Priamar, proiezione di Amato che cerca in profondità Alaza: l’attaccante supera il portiere ma si sposta troppo lateralmente, difettando nel controllo palla e facendola andare sul fondo.

66′ Fuori Vario, dentro Bubba: cambia la Veloce.

64′ Ammonito Ranne per un fallo a centrocampo.

63′ Troppo debole la conclusione di Amato da fuori area, bloccata agevolmente da Debenedetti. Priamar che preme ma c’è grande ordine nella Veloce, che poi tenta di ripartire in velocità.

59′ Bella tenuta di palla di Cavallo, scarico per Caicedo che prova il tiro dal limite: bravissimo Morin a murare la conclusione, resiste il muro granata.

55′ Selimaj a terra dolorante dopo un contrasto duro con Bruzzone: Baccino ferma il gioco e ammonisce il numero 11 granata.

54′ Primo cambio per la Priamar: fuori Perotti, dentro Caicedo.

53′ Bruzzone prima perde palla, poi è bravo ad andare a recuperare la marcatura successivamente e prendersi un fallo coprendola su Bovero: arriva anche il giallo per il giocatore rossoblù.

49′ Priamar che parte subito forte con tante proiezioni forti per infilzare la difesa della Veloce. Tiene botta, tuttavia, la difesa chiamata ad un sacrificio importante soprattutto dopo essere passati in inferiorità numerica.

Si riparte! Perotti tenta subito di servire Alaza con un pallonetto a scavalcare la difesa, ma c’è Debenedetti in presa.

Secondo tempo

45’+3′ Fine primo tempo: conduce la Veloce ma sta giocando in inferiorità numerica dal ventiseiesimo per l’espulsione di Callandrone.

45’+2′ Baccino tira fuori il giallo: a prenderselo è Monteleone.

45′ Due minuti di recupero.

43′ Rebottaro supera Morin in area ma è fallo in attacco del giocatore della Veloce.

41′ Suetta non riesce a continuare: dentro Sanguineti.

39′ Questa volta è Rebottaro che ruba palla e corre in area. Pallone deviato da Suetta, che si fa anche male appoggiando il ginocchio.

37′ Occasione Priamar! Grande passaggio in profondità di Rebottaro a servire Alaza che si avventa verso la porta: il giocatore rossoblù se l’è allungata troppo, Debenedetti esce in presa.

33′ Priamar che riparte molto bene dopo il recupero palla e riesce a pescare Alaza con un passaggio che taglia la difesa granata: si alza il braccio di Baccino, è fuorigioco.

26′ Veloce in dieci! Buco del centrocampo granata, Callandrone ferma Amato: per l’arbitro è fallo da ultimo uomo e cartellino rosso per il numero 5 locale. Il calcio di punizione è battuto dallo stesso numero 10 ospite, con Debenedetti in presa. Ghione ridisegna i suoi: 4-4-1 con Suetta al centro della difesa.

24′ Ranne vuole fare il gol dell’anno da centrocampo: palla fuori, ma la Priamar è decisamente più in partita quando siamo arrivati a metà della prima frazione.

21′ Calcio di punizione sull’out di destra battuto da Pescio: pallone troppo su Debenedetti che lo blocca. Veloce che si è spenta in questa fase di gioco, Ghione chiede più serenità e di giocare di più.

18′ Perotti in area tenta la conclusione: interviene a murare Roman Bruzzone, applaudito dalla panchina per il suo sacrificio anche in fase difensiva.

15′ Priamar che ha alzato il baricentro e reagito allo svantaggio, ma non si contano occasioni degne di nota per trovare il pari al momento. Si gioca molto in velocità, ma manca la fase di rifinitura degli ultimi metri.

8′ Callandrone in scivolata su Alaza ad evitare che il giocatore ospite si avventi in porta. Che inizio molto dinamico!

7′ Passa in vantaggio la Veloce! Pallone dalla sinistra che entra pericolosamente in area di rigore, il portiere smanaccia e un difensore fa un retropassaggio di testa senza che ci sia nessuno in porta: è 1-0 per i padroni di casa.

3′ Veloce partite con il baricentro più alto rispetto alla Priamar: Cella, infatti, chiede di salire ai suoi per levare la sfera ai locali e consolidare il possesso.

Partiti!

Primo tempo

Le formazioni:

Veloce: 1 Debenedetti, 2 Morin, 3 Carpita, 4 Valdora, 5 Callandrone, 6 Torrini, 7 Cavallo, 8 Suetta, 9 Favara, 10 Vario, 11 Bruzzone. A disposizione: 12 Siccardi, 13 Testori, 14 Vallone, 15 Sanguineti, 16 Viti, 17 Denegri, 18 Certoma, 19 Bubba, 20 Calabro. Allenatore: Ghione.

Priamar: 1 Selimaj, 2 Curcio, 3 Bovero, 4 Monteleone, 5 Ranne, 6 Djomi, 7 Rebottaro, 8 Pescio, 9 Alaza. 10 Amato, 11 Perotti. A disposizione: 12 Abate, 13 Vaiarini, 14 Zegnego, 15 Caicedo, 16 Raco, 17 Manassero, 18 Gjerpali, Crivello, 20 Maggiore. Allenatore: Cella.

Arbitra Samuele Baccino di Savona.

Savona. Due percorsi ad altissima quota quelli della Veloce di Massimiliano Ghione e la Priamar di Mario Cella: 22 punti e vetta della classifica per i granata, 19 per i rossoblù che rimangono sempre in piena corsa. Un derby savonese ma anche una gara chiave per la corsa al titolo. Spettatrice interessata è la Nolese che, impegnata contro il Cengio “B” fanalino di coda, deve vincere e sperare in un pareggio o in una vittoria degli ospiti per poter balzare nuovamente in testa. Insomma, un pomeriggio che si preannuncia davvero scoppiettante.