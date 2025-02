Seajewel, il PCI di Savona: “Quanto accaduto non può essere occultato o minimizzato”

Savona. “La notte del 14 febbraio 2025, la petroliera Seajewel, battente bandiera maltese e gestita dalla compagnia greca Thenamaris, è stata colpita mentre era ancorata al largo del porto di Savona. Due ordigni esplosivi magnetici sono stati collocati sulla chiglia della nave: il primo è esploso causando uno squarcio nello scafo di circa 70 per 120 centimetri, mentre il secondo è precipitato sul fondale marino, detonando successivamente e provocando una moria di pesci. Solo grazie alla tenuta stagna dei serbatoi si è evitato un disastro ambientale di proporzioni incalcolabili”. Lo fa sapere, in una nota, la Federazione Provinciale del PCI di Savona.

“Le autorità italiane hanno immediatamente avviato un’indagine con l’ipotesi di naufragio con finalità di terrorismo, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Genova. Questo attacco non è un caso isolato: negli ultimi mesi, altre tre petroliere sospettate di far parte della cosiddetta “flotta fantasma” russa sono state colpite in circostanze simili. Tra queste, la Grace Ferrum, danneggiata nelle acque libiche a inizio febbraio, e la Seacharm, gemella della Seajewel, colpita in Turchia il 17 gennaio. Entrambe le navi avevano precedentemente fatto tappa in porti russi, suggerendo un possibile coinvolgimento nel trasporto di petrolio russo nonostante le sanzioni internazionali – spiegao -. L’attacco alla Seajewel avrebbe potuto trasformarsi in un disastro ambientale e sociale di proporzioni catastrofiche. La petroliera trasportava infatti un carico altamente inquinante e se lo scafo fosse stato compromesso in modo più grave, il rilascio di greggio avrebbe devastato il litorale ligure e l’intero ecosistema marino dell’area, con conseguenze potenzialmente devastanti per l’ambiente e per l’economia costiera”.

“Il Partito Comunista Italiano ritiene che la sicurezza nazionale, la difesa delle nostre infrastrutture marittime e portuali, così come la tutela dell’ambiente costiero devono essere obiettivi primari non negoziabili che richiedono una chiara e tempestiva risposta politica e diplomatica. Il silenzio del governo Meloni di fronte ad un atto terroristico così grave non è che la conferma dell’inadeguatezza dell’esecutivo nel perseguire gli interessi dell’Italia, della sicurezza del suo territorio e dei suoi cittadini. Pretendiamo quindi che il governo risponda nelle sedi istituzionali chiarendo quali siano i dettagli conosciuti di questo attacco e il livello di coinvolgimento o responsabilità di altri paesi. I cittadini hanno il diritto che sia data loro la garanzia assoluta che episodi di questa gravità non accadano più in futuro, che siano poste in essere iniziative a tutela della loro sicurezza del territorio in cui vivono, oltre che delle infrastrutture marittime e portuali strategiche per la nostra economia. Quanto accaduto non può essere occultato o minimizzato: la mancanza di un’azione immediata rischia di esporre l’Italia a ulteriori minacce inaccettabili”, concludono.