Seajewel, Ghio, Pandolfo e Pastorino (PD): “Governo dia risposte per garantire la sicurezza delle infrastrutture marittime e portuali”

Savona. “Dopo l’esplosione avvenuta sulla petroliera Seajewel, ancorata nel campo boe Sarpom al largo della costa di Savona, il Governo faccia sapere quali iniziative intende intraprendere per garantire la sicurezza delle infrastrutture marittime e portuali italiane”, così i deputati PD Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Luca Pastorino che hanno presentato un’interrogazione alla Camera chiedendo al Governo se informato dei fatti e quali iniziative intenda intraprendere per garantire la sicurezza delle infrastrutture marittime e portuali.

“L’esplosione sulla petroliera Seajewel – spiegano -, dopo le prime ipotesi di guasto e incidente, dai i primi rilievi effettuati dai carabinieri sommozzatori sembrerebbe invece trattarsi di un’esplosione avvenuta all’esterno della nave, ipotesi confermata anche dalla moria di pesci riscontrata attorno allo scafo e la percezione di una deflagrazione da parte dell’equipaggio. Della questione se ne sta occupando la Procura di Savona, e la Direzione Distrettuale Antimafia e Terrorismo di Genova potrebbero aprire un fascicolo specifico sulla vicenda”.

“Il Governo invece cosa sta facendo? È informato dei fatti e come pensa di intervenire. Il silenzio di questi giorni ne conferma l’inadeguatezza, mentre, visto il quadro internazionale in atto, servirebbero risposte chiare e in tempi brevi”, concludono.