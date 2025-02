Seajewel, due periti della Procura nel porto del Pireo per esaminare lo scafo della petroliera

Liguria. La Procura di Genova ha nominato due esperti, ai quali spetterà il compito di andare in missione nel porto del Pireo ad Atene per esaminare lo scafo della petroliera Seajewel, presa di mira da un gruppo di attentatori la notte di San Valentino mentre era ormeggiata al largo del porto di Savona.

L’incarico dovrebbe essere affidato dalla pm Monica Abbatecola nei prossimi giorni, forse già domani, perché il tempo stringe. La Seajewel si trova in questo momento (mercoledì 26 febbraio ore 17) all’ancora nei pressi dell’isoletta di Agios Georgios, non lontano dal porto del Pireo ad Atene dove dovrebbe entrare domani per essere tirata in secco per le riparazioni dopo il sabotaggio, che ha causato uno squarcio nello scafo di 70 centimetri per un metro e 20.

E’ quindi fondamentale che i periti della Procura possano visionare la nave e procedere ad altri prelievi prima che venga toccata dagli addetti alle riparazioni del bacino.

La scelta della Procura di Genova di non porre sotto sequestro la nave, come spiegato in questo articolo è stata ponderata, soprattutto tenendo conto dei costi per la collettività di un sequestro che avrebbe avuto come conseguenza il pagamento magari per lungo tempo, di un grande bacino di carenaggio. Fra l’altro l’unico disponibile sul territorio italiano sarebbe stato nel porto di Palermo ma anche lì tutti i bacini sono al momento occupati.

La disponibilità mostrata dagli armatori della Thenamaris, che venerdì si sono presentati a palazzo di Giustizia proprio per manifestare la massima collaborazione con gli inquirenti, consente così di effettuare un sopralluogo e nuovi campionamenti a costo quasi zero anche perché le successive analisi saranno svolte a Genova.

Già i militari subacquei dei Consubin avevano operato nell’immediatezza dell’attentato prelevando reperti sulla chiglia e sul fondale: pezzi di metallo in sostanza da cui la polizia scientifica di Roma tenta ora di risalire al tipo di esplosivo utilizzato. Nel frattempo sono state affidate le analisi chimiche sul petrolio che si trovava nella pancia della nave prima dell’attentato e indagini di laboratorio sui pesci morti dopo la seconda esplosione, quella avvenuta sul fondale dopo che il secondo ordigno di è staccato dallo scavo in conseguenza della prima detonazione.

L’ipotesi delle “mine a patella”

Secondo le autorità greche citate dalla Reuters che stanno indagando sull’attentato alla Seacharm, gemella della Seajewell, a provocare le esplosioni su entrambe le petroliere sarebbero state delle ‘mine a patella’, meglio note come “mine Limpet”, che prendono il nome dalla lumaca di mare a forma di disco che si attacca alle rocce. Le mine vengono attaccate alle navi con magneti e solitamente contengono esplosivi TNT (trinitrotoluene) che vengono innescati con un timer, avrebbe spiegato una fonte alla Reuters.

Sul punto la Procura di Genova, che ha aperto un fascicolo per naufragio aggravato dalla finalità di terrorismo, non commenta in attesa dell’esito delle indagini.

Cinque i recenti attacchi contro navi che hanno toccato porti russi

Sono stati almeno cinque negli ultimi mesi gli attentati a petroliere che hanno toccato porti russi e che inducono gli investigatori dei vari Paesi a ipotizzare che le esplosioni siano collegate alla guerra tra la Russia e l’Ucraina. Prima della Seajewel, era toccato appunto alla nave gemella Seacharm della stessa compagnia Thenamaris danneggiata davanti alle coste turche a fine gennaio e alla Grace Ferrum (operatore è la Cymare con sede a Cipro) che aveva subito un danno simile al largo delle coste libiche a febbraio.

A queste si aggiungono la petroliera Koala, danneggiata nel porto russo di Ust-Luga nel Mar Baltico questo mese, e la nave cargo russa Ursa Major, affondata al largo della Spagna a dicembre dopo aver segnalato un’esplosione.