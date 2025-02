Seajewel, come è stato realizzato l’attacco alla petroliera? Le ipotesi su modalità, strumenti e strategie

Savona. Che non sia stato un incidente e che dietro ci fosse una precisa volontà di danneggiare la nave, ormai pare essere chiaro. Lo confermano i rilievi del Comsubin e anche la direzione che hanno preso le indagini della Procura di Genova (sulle quali, ad ora, vige il più stretto riserbo). Ma tecnicamente come potrebbe essere stato realizzato il danneggiamento della Seajewel in sosta davanti alla rada di Savona e Vado Ligure?

Per capirlo, abbiamo chiesto il parere di un “tecnico” del settore, con un’esperienza pluriennale nell’ambito militare e navale, sulla cui identità abbiamo scelto mantenere il massimo riserbo per ragioni di opportunità e tutela nei suoi confronti.

In primo luogo, i responsabili dell’accaduto non sarebbero degli attentatori improvvisati. Diversi gli elementi che fanno propendere per individuare in essi soggetti con una certa familiarità con questo tipo di attività. Innanzitutto, la base informativa: se sapevano dove, come e quando colpire, è probabile che facciano parte di ambienti all’interno dei quali è facile o relativamente facile ottenere dettagli precisi circa l’obiettivo. In ambito navale, i siti web aperti e liberamente consultabili che forniscono informazioni sui navigli in navigazione nelle acque di tutto il mondo sono diversi, ma per sapere chi trasporta cosa e quando sarà in una determinata posizione (e quindi pianificare l’incursione) occorrono fonti di altro genere.

Altro elemento, strettamente legato a quanto evidenziato sopra, è la tempistica. Il mare davanti alle coste savonesi è piuttosto “affollato”, con la presenza di imbarcazioni da diporto, per il trasporto di merci e passeggeri di ogni tipo di dimensioni. Il fatto che l’episodio si sia verificato proprio qui, dunque, non sarebbe casuale ma frutto di una scelta precisa: quello di “mimetizzare” l’imbarcazione degli attentatori tra quelle che normalmente frequentano le nostre acque.

Appunto, l’imbarcazione. Guardando film o leggendo romanzi (o saggi storici militari) di guerra, nella fantasia comune si immaginano gli attentatori uscire da un sottomarino, raggiungere in immersione l’obiettivo e posizionare sullo scafo l’esplosivo, per poi darsi alla fuga. In realtà, per compiere un atto di questo genere sarebbero sufficienti due persone e un gommone. Difficile individuare e ritenere sospetta un’imbarcazione così piccola tra le tante in navigazione nelle nostre zone.

L’attentato vero e proprio, dunque, potrebbe essere stato realizzato da due sole persone (o anche una sola, se in possesso delle giuste competenze) che avrebbero raggiunto l’obiettivo con una piccola imbarcazione. Giunti a due miglia dalla Seajewel, cioè una distanza adeguata per passare inosservati anche alla luce di una sorveglianza non strettissima, si sarebbero tuffati e avrebbero raggiunto l’obiettivo. Per farlo (e farlo senza farsi scoprire) bastano un paio di autorespiratori e la giusta preparazione fisica.

Una volta ingaggiato l’obiettivo, sarebbe stato sufficiente posizionare una o due cariche di esplosivo a basso potenziale, come il celebre C4 o il Semtex. Altri esplosivi, più potenti, avrebbero certamente creato danni maggiori e, in questo caso, anche la fuoriuscita di petrolio.

La scelta dell’esplosivo dipende dall’obiettivo dell’incursione. Ed è anche indizio della possibile “identità” degli attaccanti. Non tutti gli esplosivi, infatti, sono adatti ad essere utilizzati in un attacco subacqueo. Bisogna mantenerli in un certo stato (banalmente: asciutti) e devono essere di dimensioni abbastanza contenute da poter essere facilmente trasportati in immersione, magari anche per lunghe distanze. Tutti elementi, questi, che fanno pensare ad una provenienza “professionale” dell’esplosivo utilizzato.

Questa la parte “facile” dell’incursione. Più difficile e pericoloso, invece, il “disingaggio” dall’obiettivo e il rientro in sicurezza. Quando una detonazione avviene sott’acqua, infatti, sono due gli ordini di problemi con i quali fare i conti. Il primo è l’onda d’urto, cioè il movimento d’acqua conseguente all’esplosione e del tutto identico al movimento d’aria che avviene a seguito di un’esplosione sulla terraferma. Il secondo, molto più insidioso, è la cosiddetta onda retrograda, cioè quella che vede il ritorno dei volumi d’acqua in stato di quiete e nella posizione originaria: si tratta di un’onda d’urto di ritorno addirittura più violenta della prima. Per capire come “gestire” questi due pericoli occorre una preparazione adeguata.

Insomma, tutti elementi, quelli esposti fin qui, che fanno pensare non si sia trattato di un gesto improvvisato da “non professionisti” ma di un attacco mirato ad opera di persone con competenze, conoscenze e risorse da esperti. Il vero dilemma, utile a stabilire anche le responsabilità, continua ad essere: perchè? Qual era lo scopo di questo attacco?