Scuole superiori, si amplia l’offerta formativa con la filiera tecnologico-professionale e il liceo del Made in Italy

Savona. Quest’anno diverse novità formative per la nostra regione, quali: la filiera formativa tecnologico professionale 4+2 e il liceo del Made in Italy, percorsi presenti in diverse realtà scolastiche, tra cui il liceo “G. Della Rovere” di Savona.

Si registra una crescita esponenziale di iscritti ai nuovi indirizzi della filiera tecnologico-professionale grazie alla candidatura di ben 22 corsi nelle scuole liguri, che offrono un ampio ventaglio di opportunità formative e professionalizzanti per famiglie e studenti.

“La Liguria si conferma come una regione all’avanguardia nella sperimentazione educativa, mostrando di saper comprendere e prevedere tra l’altro le necessità del mondo del lavoro, puntando altresì sulla qualità del diritto all’istruzione. I percorsi innovativi in “filiera” sono progettati per adattarsi ai rapidissimi cambiamenti del mercato e hanno ottenuto grande appoggio da parte di alunni e famiglie, attratti dalle opportunità offerte” affermano dall’Ufficio Scolastico Regionale, in vista della chiusura delle iscrizioni scolastiche per l’anno venturo del prossimo 10 febbraio.

La filiera formativa tecnologico-professionale 4+2, un percorso didattico focalizzato sulle competenze tecnologiche in linea con le necessità produttive e industriali, con l’obiettivo di favorire la prosecuzione degli studi post-diploma negli ITS Academy, consentendo di ottenere, in sei anni, un diploma di specializzazione per le tecnologie applicate (maggiori informazioni sono reperibili al seguente link: https://www.istruzioneliguria.gov.it/pagine/filiera-formativa-tecnologico-professionale-42).

Il liceo del Made in Italy è un indirizzo che valorizza lo studio dell’economia e del diritto, con un’attenzione particolare alle scienze matematiche, fisiche e naturali. Questo percorso formativo integra, inoltre, un’analisi approfondita degli scenari storici, geografici, artistici e culturali alla base del sistema produttivo nazionale (link: https://www.istruzioneliguria.gov.it/pagine/made-in-italy).