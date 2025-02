Scuola di Scherma Leon Pancaldo: Letizia Bragato conquista il pass per il Campionato Nazionale Giovani

Sabato 8 e domenica 9 febbraio, a Catania, la Scuola di Scherma Leon Pancaldo, Sezione della Polisportiva del Finale A.S.D., è stata impegnata nella Seconda Prova di qualificazione nazionale Under 20.

Dopo aver superato le prove di qualificazioni regionali, la Leon Pancaldo, guidata dal Maestro Sergio Nasoni, ha portato in gara due suoi atleti:

– Letizia Bragato nella categoria Giovani (Under 20);

– Giovanni Pozzoli nella categoria Cadetti (Under 17).

I due spadisti sono saliti sulle pedane del complesso Sicilia Fiera a Misterbianco, dove erano presenti, più di 900 atleti provenienti da tutta Italia, tutti alla ricerca di un pass per la qualificazione ai Campionati Nazionali di categoria.

Sabato 8 è stata la volta di Giovanni Pozzoli, che, alla sua prima partecipazione ad una competizione di così alto livello, complice l’inesperienza, non ha centrato l’obiettivo.

Obiettivo centrato invece domenica 9 da Letizia Bragato, che con una buona gara, è riuscita ad ottenere il pass che le consentirà di gareggiare per il Titolo Nazionale al Campionato Italiano che si terrà a Terni nel mese di maggio.

Letizia Bragato lo scorso 26 gennaio, a Finale Ligure, nella Seconda Prova di qualificazione Assoluti, ha ottenuto anche il pass per i Campionati Nazionali Assoluti.