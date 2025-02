Scontro in consiglio sulle ingiunzioni di pagamento per vecchie multe, 3mila errori. L’opposizione: “Nessuno screening, annullate le cartelle”

Savona. “Chiediamo vengano annullate tutte le cartelle inviate“. Inizia così il consiglio provinciale monotematico chiesto dal gruppo “Uniti per la Provincia” sulle oltre 17mila ingiunzioni di pagamento inviate dalla società LaBConsulenze incaricata da Palazzo Nervi per la riscossione delle vecchie multe.

“E’ doveroso dare le risposte ai cittadini – dice il consigliere provinciale Rodolfo Mirri a nome di tutto il gruppo -. All’importo della sanzione, vengono aggiunte spese di recupero, di notifica e di riscossione. Il 5 febbraio scorso ho cercato personalmente di contattare il numero telefonico di questa società e il centralino della provincia, ma il tentativo è stato vano. Nelle notifiche arrivate dalla società è scritto che si può fare opposizione all’indirizzo pec o chiamare al numero di telefono, ma nessuno risponde. Abbiamo dovuto constatare che non viene riportato luogo e orario della multa, numero di targa. Chiediamo chi ha permesso queste sanzioni. Chi ha pagato e non trova la ricevuta è obbligato a pagare di nuovo, ci piacerebbe sapere come vengono usate queste ulteriori risorse”.

“Non è il modo corretto di procedere – prosegue -, l’amministrazione provinciale non deve agire così. Chiediamo che vengano annullate tutte le cartelle inviate. La ditta incaricata dovrà effettuare approfondite verifiche e inviare le richieste solo a chi non ha provveduto al pagamento, oltre a indicare i dati necessari”.

L’opposizione ha chiesto anche i numeri delle multe, l’importo totale e come sarà impiegato l’incasso.

Il presidente Pierangelo Olivieri spiega: “Tra fine gennaio e inizio febbraio sono state notificate ingiunzioni di pagamento che afferiscono verbali risalenti al periodo tra la seconda parte del 2018 e il 2021, 29mila verbali che risultavano non pagati spontaneamente su 149mila totalmente elevati in quel periodo. Ricordo che la Provincia di Savona si è dotata dei primi apparati velox nel 2017 con una attività sperimentale nel 2017 che non ha portato a sanzioni, nel 2018 è entrata a regime pieno con l’affidamento dell’attività di accertamento a una società aggiudicataria della gara. La polizia provinciale di Imperia ha solo la funzione di formazione del verbale, sottoscrizione e passaggio al soggetto gestore”.

“La norma prevede – spiega Olivieri – che nell’ingiunzione di pagamento debbano essere riportati solo il numero di verbale e la data di notifica“.

Su 17168 ingiunzioni di pagamento sono state notificate 1918 via pec e oltre 10mila via raccomandata. Le rimanenti sono ancora in lavorazione e 3800 sono ritornate indietro non recapitate. Oltre 2mila sono state pagate e altre 300 saranno pagate a rate. 574mila euro di incasso di pagamenti effettuati e altri 215mila saranno pagate dilazionate. “Nessuno pagherà un euro che ha già pagato”, precisa Olivieri.

Il presidente conclude: “A oggi sui 3 milioni e 100, 800mila euro sono già stati incassati”.

Il direttore generale Alberto Zurlo sottolinea: “Ex post abbiamo rilevato un errore per 3mila posizioni, saranno oggetto di approfondimento. Chi ha evidenza di un pagamento effettuato non deve corrispondere la somma richiesta”.

Sbotta il consigliere Massimo Niero: “Spariamo a tutti e poi vediamo cosa recuperiamo, senza un lavoro di scrematura a monte. Andava fatto uno screening preventivamente, si poteva evitare di mandare cartelle che poi non hanno alcun esito. E’ giusto il recupero dei crediti, ma si poteva fare qualcosa di più all’inizio”.

Il consigliere Marco Lima evidenzia: “Il tasso di errore supera il 20%. Se si potesse di considerare di mettere lo screening all’interno dell’affidamento della società che si occupa della riscossione”