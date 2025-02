Sciopero del trasporto pubblico locale: nessun disagio nel savonese

Savona. Bus regolari e nessun disagio al servizio di trasporto pubblico locale nel savonese per lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato per oggi, lunedì 24 febbraio, dal sindacato Usb.

In merito alla protesta del sindacato di base, non si registrano criticità alla regolare circolazione dei mezzi pubblici.

Al centro della mobilitazione resta il rinnovo del contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri in corso tra governo, sindacati e parti datoriali.

“Il Ministero dei Trasporti e le parti datoriali dovevano ratificare un contratto collettivo nazionale che imponeva aumenti irrisori del 5,96% per il triennio 2024-2026, ben al di sotto della perdita reale del potere d’acquisto e nell’assenza totale di consultazione democratica dei lavoratori”.

“Non solo questa pre-intesa è inadeguata ma ora, come temevamo, torna in discussione il rinnovo del CCNL. L’incontro previsto per il 19 febbraio tra il Ministero dei Trasporti e le parti sociali è stato annullato, segno ulteriore della mancanza di volontà di governo e imprese di risolvere i gravi problemi del settore”.

“Dopo anni di peggioramenti delle condizioni di lavoro e bassi salari è il momento di dire basta” il monito del il sindacato di base.