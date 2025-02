Sciopero dei metalmeccanici nel savonese, presidio alla Piaggio per la visita del ministro Urso

Le segreterie territoriali Fim, Fiom e Uilm di Savona, con riferimento alle ulteriori 8 ore di sciopero proclamate a livello nazionale per il mese di febbraio in merito alle trattative del rinnovo del Ccnl, dichiarano che “i lavoratori dipendenti delle aziende del settore metalmeccanico della provincia di Savona sciopereranno l’intero turno di lavoro Venerdì 14 febbraio”.

Inoltre, le organizzazioni sindacali comunicano che, come da disposizioni nazionali, si svolgeranno dei presidi fuori dagli stabilimenti interessati con modalità e orari stabiliti dalle Rsu.

“Il presidio allo stabilimento di Villanova della Piaggio si svolgerà in concomitanza con la visita del Ministro Urso in quanto, visto la fase cruciale della vertenza aziendale, crediamo sia necessario un confronto” affermano le sigle sindacali di categoria.

“La trattativa per il rinnovo del contratto nazionale non riparte per l’intransigenza delle controparti e per la mancata considerazione delle richieste sindacali. Per superare l’intransigenza delle controparti serve adesso mandare un forte segnale alle aziende con l’intensificazione della lotta e della mobilitazione” si legge nel volantino dei sindacati.

“Occorre inoltre rendere più efficace la gestione, rigorosa e diffusa, del blocco del lavoro straordinario e delle flessibilità”.

“Con la trattativa e con la lotta vogliamo aumentare il salario, contrastare la precarietà e ridurre gli orari, estendere i diritti e le tutele per tutte le lavoratrici e per tutti i lavoratori” conclude la nota sindacale.