Scherma: la nazionale under 20 Giada Galetti sceglie Savona

Savona. Il Circolo Scherma Savona accoglie con orgoglio Giada Galetti, sciabolatrice diciottenne, nel giro della Nazionale Under 20; Giada ha infatti deciso di riprendere il sodalizio tecnico interrotto due anni fa con il maestro Fabrizio Verrone, trasferendo perciò i suoi allenamenti nella sala del Circolo.

Una scelta che riempie di orgoglio la società savonese e che consentirà di riassaporare non solo i grandi appuntamenti della scherma italiana giovanile, ma anche il circuito di Coppa del Mondo Under 20.

Sì va così a riformare, dopo due anni la coppia, Verrone-Galetti che aveva entusiasmato e portato l’atleta, non solo a vestire la maglia della Nazionale e ad essere eletta la migliore sportiva ligure 2023, ma anche ad essere convocata per gli Europei Under 17.

“Ho allenato Giada e conosco le sue qualità – ci racconta Fabrizio Verrone, maestro del Circolo Scherma Savona -. Quando ho ricevuto la notizia della possibilità di riprendere il percorso insieme non ho esitato, conscio del fatto di potermi avvalere di una struttura polifunzionale come quella del circolo scherma Savona che mi consentirà di lavorare con serenità e con il supporto di tutta la dirigenza, a partire dal direttore tecnico di sala Federico Santoro. Sappiamo che dovremo lavorare molto per tornare ai massimi livelli, ma non ci spaventa, avere pressione deve essere un privilegio e ci faremo trovare pronti: il tempo sarà dalla nostra parte e avere Giada qui a Savona sono certo che servirà da stimolo ed esempio per tutti i nostri piccoli sciabolatori”. Il presidente e tutto il consiglio direttivo del sodalizio savonese augurano a Galetti di raggiungere i migliori risultati sportivi.

Già questo weekend, a Rovigo, la sciabolatrice si è qualificata brillantemente per la prova nazionale Assoluti che si terrà a marzo nella città di Lucca.