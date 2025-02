Il Savona vince e allunga in vetta: 3 a 2 allo Speranza, ennesima doppietta di Rignanese

Savona 3 (11′ Fancellu, 50′ e 56′ Rignanese) – Speranza 2 (80′ Frumento, 83′ Carocci)

93′ Finisce qui con un recupero forse troppo esiguo. Vittoria meritata e pesantissima per gli Striscioni, che meritano i tre punti anche se troppa passività nei due episodi dei goal rossoverdi stava per complicare le cose. Il Savona sale a quota 43 punti in classifica, a +3 dalle seconde Olimpic e Masone, grazie alla sesta vittoria di fila.

90′ Si entra nel recupero.

87′ Fra poco l’arbitro assegnerà il recupero. L’improvviso uno-due dello Speranza ha riacceso una partita che sembrava aver poco da raccontare. Intanto mister Cola inserisce Cerchez per Rignanese.

83′ Clamoroso all’Olmo-Ferro! Sembrava chiusa ma non lo è. Pelagalli mette al centro dell’area, Carocci di tacco mette alle spalle di Fois.

80′ Guizzo dello Speranza! Tucci crossa basso dalla destra, Frumento sottoporta tocca di prima mettendo alle spalle di Fois.

78′ Ammonito Carro Gainza, che poi lascia il campo a beneficio di Signori.

75′ Spazio a Mata, in campo al posto di Briano.

73′ Cross di Briano, colpo di testa di Niccolò Piu fuori di poco. La punta è subentrata poco fa al posto del fratello Giacomo.

72′ Ancora un cambio nello Speranza, Bianchi al posto di Crocetta.

68′ Bel corner a rientrare di Carocci. Fois blocca con sicurezza. Nello Speranza entra Tuci al posto di Di Nardo.

64′ Sassata di Piu che cerca l’angolino più lontano. Palla deviata, angolo.

60′ Salis filtrante per Rignanese. Fuorigioco. Intanto primo cambio tra i biancoblù, Fancellu esce e al suo posto entra Gaggero.

56′ Terzo goal biancoblù. Durante pennella un gran cross dal fondo. Rignanese prende l’ascensore e schiaccia di porta in testa.

54′ Girgenti cambia, Pelagalli al posto di Alò.

52′ Savona vicino al tris. Piu va via a Pasquino, serve al centro Rignanese. Che vorrebbe tirare ma mette da parte l’ingordigia e tocca intelligentemente per Briano. Stop e tiro murato da Sciutto, provvidenziale intervento del difensore.

50′ Raddoppio del Savona! Piu conquista un pallone a centrocampo in posizione centrale. Va verticale per il taglio di Rignanese che scarta con la suola Berruti in uscita e deposita in rete.

47′ Bravo Fois. Di Nardo calcia al centro, leggera deviazione. Il portiere si distende e mette in corner il pallone diretto verso il primo palo.

46′ Si riparte. Batte il Savona che va subito in avanti. Carro Gainza spara dalla distanza forte ma alto.

Secondo tempo

45’+3 Si chiude qui il primo tempo. Vantaggio meritato del Savona. Lo Speranza ha rischiato di incassare più di un goal, ma nel finale di partita ha provato a rialzare la testa.

45’+2 Pallone messo pericolosamente al centro dallo Speranza. Durante anticipa Carocci. Lo Speranza chiude in attacco il primo tempo.

45′ Bello sviluppo del Savona che porta Piu sul fondo. Mette al centro ma il pallone era uscito.

44′ Gioco fermo, a terra Frumento dopo uno scontro di gioco probabilmente. Il giocatore rientra in campo.

42′ Carocci mette al centro un cross pericoloso, Fois smanaccia e Colombo libera.

39′ Briano prova la gran conclusione a giro. Pallone alto, Berruti in controllo.

37′ Alò scodella al centro per Carocci, l’ex Q&V non ci arriva per poco. Fois esce e la fa sua.

35′ Punizione di Carocci. Troppo centrale. Blocca comodamente Fois.

31′ Rossetti stende Fancellu sull’esterno. Ammonito. Due difensori su tre ammoniti per lo Speranza.

30′ Carro Gainza calcia angolato dalla distanza. Berruti si distende bene e devia.

23′ Azione insistita del Savona che si chiude con Briano che mette rasoterra a uscire, Salis ci prova in scivolata ma il pallone finisce alto.

21′ Lo Speranza in grande difficoltà, gli uno contro uno stanno consentendo al Savona, più dotato tecnicamente, di essere pericoloso ogni volta che attacca. Piu dalla sinistra mette forte in mezzo, all’altezza del secondo palo Fancellu colpisce in scivolata. Fuori di poco.

19′ Carro Gainza si allarga sulla destra, cross al centro. Rignanese per poco non ci arriva.

17′ Savona vicino al raddoppio. Grande sponda di tacco di Rignanese per Briano, che calcia forte di prima. Pallone alto.

11′ Savona in vantaggio! Spiovente nell’area piccola. Berruti non esce complice il grande traffico in zona. Rignanese fa la lotta, la palla carambola sui piedi di Piu. Tiro a al centro. Situazione confusa, palla nel sacco. Emerge Fancellu esultante, non senza qualche titubanza, ma il goal dovrebbe essere suo a patto che il tocco sia arrivato prima che il pallone abbia varcato la linea di porta.

10′ Fallo di Pasquino su Briano a metà campo. Ammonizione per il difensore dello Speranza.

7′ Punizione dalla lunga di distanza calcia da Di Nardo. Pallone abbondantemente alto.

Nota tattica: partita dei duelli, Savona e Speranza giocano entrambe con il 3-4-3- Girgenti se la gioca provando l’uno vs uno a tuttocampo.

4′ Palo del Savona! Briano trova il pertugio rasoterra per Durante che dal fondo crossa morbido per Rignanese. L’attaccante svetta su Rossetti e schiaccia bene, solo il palo gli nega la gioia del goal.

3′ Il Savona risponde subito con un’azione sulla destra. Briano si incunea in area e calcia da posizione defilata. Berruti chiude bene sul primo palo.

1′ Lo Speranza batte il calcio di inizio e verticalizza subito. Pallone insidioso su cui esce basso Fois. Nessun contatto proibito in area. Palla sul fondo.

Primo tempo

Speranza: 1 Berruti, 2 Sciutto, 3 Molinari, 4 Pasquino, 5 Rossetti, 6 Murialdo, 7 Frumento, 8 Di Nardo, 9 Crocetta, 10 Alò, 11 Carocci. A disposizione: 12 Trozzola, 13 Buzali, 14 Frosio, 15 Cham, 16 Pelagalli, 17 Orsolini, 18 Tuci, 19 Bianchi, 20 Gallinari. Allenatore: Davide Girgenti.

Savona: 1 Fois, 2 Fancellu, 3 Durante, 4 Schirru, 5 Garbini, 6 Colombo, 7 Piu Giacomo, 8 Carro Gainza, 9 Rignanese, 10 Salis, 11 Briano. A disposizione: 12 Bova, 13 Mata, 14 Gaggero, 15 Incorvaia, 16 Doci, 17 Berruti, 18 Signori, 19 Cerchez, 20 Piu Niccolò. Allenatore: Emanuele Cola.

Arbitro: Filippo Bruzzone di Genova