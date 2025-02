Savona, tranciati cavi elettrici nel cantiere per il rio Molinero: oltre 40 famiglie senza corrente

Savona. Disagi per oltre 40 famiglie savonesi a seguito dei lavori in atto per la messa in sicurezza del rio Molinero a Savona: nel corso delle attività nel cantiere sono stati tranciati per sbaglio dei cavi elettrici, mandato in tilt l’erogazione della corrente e della luce.

Secondo quanto appreso, coinvolti almeno due palazzi di via Buonarroti nel quartiere di Legino, rimasti senza energia elettrica.

Immediata la segnalazione e l’intervento sul posto da parte del personale tecnico di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione, che sono al lavoro per riparare provvisoriamente il guasto e rialimentare le abitazioni interessate dal problema.

Gli abitanti e i residenti al freddo e al buio sperano, naturalmente, che il normale servizio energetico possa essere ripristinato quanto prima.