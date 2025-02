Savona sesta vittoria di fila, Cola: “Ottanta minuti strepitosi. La Coppa? Vergognoso anticiparla al martedì”

Savona. Nel finale i brividi per i gol di Frumento e Carocci, ma per ottanta minuti il Savona è stato strepitoso. Parola del suo tecnico, Emanuele Cola, a margine del 3-2 dei biancoblù contro lo Speranza. Sesto successo consecutivo per gli Striscioni trascinati dal gol di Fancellu e dalla doppietta di Rignanese. Una vittoria che mantiene il Savona in vetta alla classifica con tre punti di vantaggio sull’Olimpic che ieri ha pareggiato contro il Multedo.

“Complimenti allo Speranza che ha fatto un’ottima partita ma dopo il 3 a 0 era morto. Hanno messo alcuni palloni in area e hanno segnato. Per 80 minuti abbiamo fatto forse la nostra miglior partita. Vero, abbiamo segnato tre goal ma ne avremmo potuti fare altri. Anche se per onestà dico che il nostro secondo goal era in fuorigioco. Abbiamo spento la luce sui loro goal pensando che la partita fosse finita. Bisogna stare concentrati fino alla fine”.

Due goal subiti estemporanei, visto che non sono arrivati da un forcing avversario: “Un blackout completo – prosegue l’allenatore -, non so cosa sia successo. In generale, non riesco a mettere i primi ottanta minuti ben fatti davanti agli ultimi dieci. Sono molto arrabbiato“.

“Lo Speranza non ha nulla di meno rispetto alle cinque di testa. Penso che sia subito dietro a quelle che sono al vertice della classifica. Più difficoltà contro le squadre chiuse? In realtà è solo successo contro la Spotornese, per il resto siamo sempre stati in controllo. Direi che quello è stato un passaggio a vuoto”.

“Siamo contenti di passare da +1 a +3. La Coppa? Faccio una polemica perché ci hanno anticipato la partita spostandola dal martedì al mercoledì. A Multedo dovrò schierare almeno 6/7 giocatori che hanno giocato oggi perché non abbiamo la juniores. Una roba vergognosa perché né il Multedo né la Federazione ci hanno avvisati. Non mi preoccupa il risultato ma gli infortuni. Saremmo contenti di vincerla la Coppa (sebbene non conti nulla in termini di promozione), ma saremmo andati con questo intento di mercoledì. Non ce l’ho col Multedo , la polemica è con la Federazione che non dovrebbe permettere che si giochi a 48 ore di distanza”.

“Ieri ho visto Multedo-Olimpic. Le cinque sorelle non mollano. Questo campionato si deciderà negli scontri diretti”.