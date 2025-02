Savona, prosegue la raccolta firme della Lega a sostegno delle Forze dell’ordine

Savona. Proseguirà per tutto il mese di febbraio l’iniziativa di raccolta firme della Lega di Savona “a sostegno delle Forze dell’ Ordine per dimostrare la vicinanza a tutti gli uomini e le donne che indossando una divisa sono a garantire la difesa dei cittadini”.

Dalla Segretaria della Lega di Savona l’invito rivolto alla cittadinanza è a partecipare alla raccolta firme che si terrà nelle giornate di sabato 15 febbraio dalle ore 9 alle 12 e sabato 22 febbraio dalle 15,30 alle 18,30 in corso Italia angolo via Astengo a Savona presso i gazebo.

“Difenderle è dovere di tutti, ecco perché la Lega ha inserito nel ddl Sicurezza proposte già presentate e approvate alla Camera a tutela degli agenti in divisa. Alcuni dei punti principali su cui chiediamo il sostegno dei cittadini sono la dotazione delle bodycam in servizio per garantire trasparenza, verità e tutela da false accuse. Pene più severe per i reati di violenza, minaccia e lesioni nei confronti di un Pubblico Ufficiale, per rafforzare la dignità e autorevolezza della divisa, l’introduzione di una tutela legale adeguata, con un contributo fino a 10mila euro per ogni fase processuale nei procedimenti legati all’ atto dovuto e ancora l’estensione del Taser (la pistola elettrica) a tutte le Forze dell’ Ordine sul territorio nazionale”.