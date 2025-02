Savona, lutto per la scomparsa dell’avvocato Monica Arnaldo. I colleghi: “Non la dimenticheremo”

Savona. Lutto, nel mondo forense savonese, per la scomparsa dell’avvocato Monica Arnaldo.

Vittoria Fiori, presidente dell’Ordine degli avvocati di Savona, la ricorda così: “Dell’avvocato Monica Arnaldo ci saranno tante cose da ricordare: la sua gioia di vivere che esprimeva con il suo splendido sorriso, la serietà professionale, l’amore per la sua famiglia per cui ha lottato fino all’ultimo con una forza straordinaria. Da penalista aveva iniziato la professione a Genova nello studio legale Vernazza e, successivamente, era tornata a Savona, sua città natale, per dedicarsi con passione al diritto di famiglia”.

“I colleghi tutti hanno apprezzato di lei la preparazione giuridica, il garbo e l’educazione con cui si rapportava con le controparti e con i giudici. Non la dimenticheremo. Il Foro savonese, profondamente commosso per la tragica notizia, si stringe ai familiari con grande affetto e stima”.

Monica Arnaldo lascia il marito Sergio, i figli Giacomo e Francesca, i genitori.

Il rosario sarà recitato lunedì 3 febbraio alle 18 nella parrocchia di San Giovanni Battista in San Domenico. Il funerale si terrà martedì 4 febbraio alle 11 in cattedrale a Savona.

I familiari chiedono di destinare eventuali donazioni alla Lilt di Savona.