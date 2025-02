Savona, lutto nel mondo della sanità: morto il dottor Torrazza. La figlia Elisa: “Un porto sicuro per noi e per tutti i suoi pazienti”

Savona. Lutto nel mondo della sanità savonese, infatti all’età di 73 anni è venuto a mancare Aurelio Torrazza, famoso medico neurologo.

Torrazza era stato medico dell’Asl e dopo la pensione, avvenuta nel 2015, ha lavorato come libero professionista.

“Mio papà era un porto sicuro sia per me che per mia mamma Clara (anche lei ex medico), ma soprattutto per i suoi pazienti – afferma a IVG la figlia Elisa – aiutava sempre tutti, si faceva in quatto. Era dedito al suo lavoro, lo amava molto e ci teneva che i suoi pazienti capissero le problematiche che avevano. Gli stava molto a cuore tutto questo e “perdeva” ore dietro alle spiegazioni”.

Torrazza era da anni malato di un male incurabile ma negli ultimi giorni la situazione è degenerata rapidamente. Tanti i colleghi e gli amici che lo hanno salutato oggi al funerale che si è tenuto, alle ore 15, presso la chiesa di San Giuseppe, in piazza martiri.

“Ciò che ricordo di più è, certamente la sua professionalità, ma il lato umano e il modo che aveva di accogliere le persone – afferma Carla Ferone, ostetrica dell’Asl – aveva attenzione di tutti e tutto, rispettava il lavoro di ognuno ed era molto legato all’Asl”.

“Aveva una cura particolare per i malati, alcuni dei quali erano in condizioni particolari visto la specialità che curava – sottolinea – ma soprattutto va ricordato dal punto di vista umano anche per quello che non gli competeva. Una persona con una morale pazzesca e altrettanta etica, stava vicino a tutti indistintamente”, conclude l’ostetrica.