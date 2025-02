Savona, luoghi d’incontro diventati iconici: “Ci vediamo dal marinaio”. E attenti alla “Trappola per topi”

Savona. “Ci vediamo dal marinaio”. Ci sono luoghi di Savona divenuti posti di ritrovo, ma difficilmente riconoscibili da chi non conosca bene la città. Luoghi quasi iconici, proprio come questo “marinaio”. Si tratta della statua in bronzo opera di Renata Cuneo, installata nel 1986 sul molo Marinai d’Italia, sotto la Torretta, dedicata, come recita l’incisione sul piedistallo, “alla nostra gente di mare”, per ricordare tutte le vittime del mare e in particolare quelle della Tito Campanella. Ai nostri giorni il marinaio con la lucerna in mano sembra quasi dare il benvenuto ai passeggeri delle navi da crociera che attraccano proprio lì di fronte.

Altri punti di incontro sono più facilmente riconoscibili. “Ci vediamo da Garibaldi” si riferisce ovviamente alla statua equestre del Prolungamento dedicata all’Eroe dei due Mondi.

Indicare “sotto i portici” significa vedersi in via Paleocapa, ma in questo caso, data la loro lunghezza, c’è bisogno di un’ulteriore precisazione. Molti savonesi non più giovani utilizzano ad esempio il termine “dall’Astor” per indicare l’inizio di via Pia dove sorgeva l’omonima sala cinematografica.

Bisogna andare ancora più indietro nel tempo per ricordare “l’angolo degli studenti”, cioè l’incrocio tra le due principali vie cittadine, corso Italia e via Paleocapa, dove si ritrovava la meglio gioventù verso la fine degli Anni Sessanta. Ma attenzione: l’angolo esatto era quello, riferendosi all’oggi, di fronte alla gioielleria Vecchia Savona. Chi per errore si fosse ritrovato dalla parte opposta avrebbe scelto “l’angolo dei cornuti”.

Esercitano un certo fascino, non solo tra i vecchi savonesi, i “troeggi”, cioè i vecchi lavatoi (che avrebbero tra l’altro bisogno di una energica manutenzione) che si trovano in Darsena, via Baglietto. “Ci vediamo dai troeggi”, serve per darsi un appuntamento di massima e scegliere poi uno dei tanti bar e ristoranti della zona.

Più delicata la dizione semplificata “se non stai bene vai su”. Tradotto significa in caso di necessità recarsi al pronto soccorso di Valloria, espressione nata nel tempo per distinguere il nuovo San Paolo da quello vecchio, che al contrario si trovava “giù”, in piazza Giulio II.

Eccoci allora arrivati alle piazze di Savona, chiamate in modo diverso dalla loro denominazione ufficiale e più facilmente identificabili grazie alla loro caratteristica principale. Il basilare distinguo, già ricordato su questo giornale anni or sono, si deve a Michele Costantini, giornalista della Stampa. Piazza Martiri della Libertà è “Ciassa du belin”, piazza Saffi “piazza delle Palme”, piazza Sisto IV “piazza del Comune”, piazza Giulio II “piazza dell’Ospedale” ma anche “Ciassa di Cillo”, piazza Marconi “piazza del Pesce”, piazza Mameli “piazza della Campana”.

Infine c’è piazza Diaz, che ha subito in realtà due differenti denominazioni e ci permette di passare dai ricordi alla stretta attualità. Per lungo tempo l’hanno chiamata semplicemente “piazza del Teatro”. Oggi, per via della nuova viabilità di via dei Mille, molti l’hanno ribattezzata “la trappola per topi”. Infatti, se la raggiungi volontariamente o ci finisci per caso, non ne esci più, se non affrontando un lungo e per la verità incomprensibile percorso attraverso via Famagosta, il nodo della Torretta e lunghe code in via Paleocapa.