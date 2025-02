Savona, lotta allo spaccio di droga in piazza del Popolo: 30enne denunciato

A Savona, nell’ambito dei controlli finalizzati alla repressione del fenomeno del traffico di droga, i poliziotti delle Volanti hanno denunciato un cittadino straniero di 30 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente tipo hashish.

Gli agenti, transitando in piazza del Popolo, hanno notato un soggetto extracomunitario con atteggiamenti sospetti seduto su una panchina.

L’uomo, alla vista dei poliziotti che sono scesi dalla vettura di servizio per procedere all’identificazione, ha tentato di allontanarsi in direzione di corso Italia, ma è stato individuato e fermato.

Durante le frasi di controllo, è stato trovato in possesso di nove pacchetti in plastica contenenti all’interno sostanza stupefacente tipo hashish, per un peso complessivo di oltre 5 grammi, oltre alla somma di 210 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio, probabilmente provento dell’attività illecita.

Il 30enne è stato quindi condotto presso gli uffici Questura: nei suoi confronti è scattata una denuncia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.