Savona, l’appello delle Guardie Ambientali d’Italia: “Il nostro automezzo è guasto, aiutateci”

Savona. Un appello a tutti i cittadini e le imprese locali arriva dal Coordinamento Territoriale di Savona dell’Associazione GADIT – Guardie Ambientali D’Italia: “Attualmente, il nostro automezzo, strumento fondamentale per le attività di Vigilanza Ambientale e Zoofila, presenta gravi problematiche meccaniche che compromettono seriamente le nostre operazioni di monitoraggio e intervento. Se possedete un automezzo di seconda mano, in buone condizioni e di dimensioni idonee per le nostre attività, o se conoscete aziende o privati disposti a fare una donazione, vi preghiamo di contattarci. Ogni piccolo gesto può fare una grande differenza”.

“In un periodo in cui la salvaguardia del nostro territorio è più che mai cruciale – spiegano -, si trova a dover affrontare una situazione difficile e urgente. Purtroppo, il nostro veicolo attuale sta diventando un pesante ostacolo alle nostre attività, limitando la nostra capacità di rispondere prontamente alle emergenze e di operare efficacemente sul territorio”.

“Ogni giorno, le nostre Guardie EcoZoofile si dedicano con passione e impegno alla salvaguardia degli animali in difficoltà e alla tutela del patrimonio naturale. Gli interventi che i volontari portano avanti, dalla prevenzione di reati ambientali alle segnalazioni di presunti maltrattati, richiedono non solo professionalità, ma anche mezzi adeguati e funzionanti. Il team di GADIT Savona, formato da volontari appassionati e altamente motivati, non si arrende. Siamo convinti che la nostra comunità abbia a cuore il benessere dell’ambiente e degli animali. Per questo motivo, rivolgiamo un appello a tutti coloro che possano contribuire in un modo o nell’altro”.

“Insieme possiamo continuare a garantire che Savona rimanga un luogo dove la natura è rispettata e valorizzata. Non lasciate che il nostro impegno si arresti a causa di un mezzo guasto. La nostra voce vale, il vostro supporto è fondamentale! Per ulteriori informazioni o per offrire il vostro aiuto, contattateci a gaditsv@gmail.com o telefonate al numero 3703349391. Unitevi a noi per fare la differenza”, concludono.