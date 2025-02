Savona, la psicanalista Laura Pigozzi presenta il libro “L’età dello sballo”

Savona. Venerdì 28 febbraio dalle ore 18:30 alle 19:30 al Centro diurno di solidarietà La Cometa (Mensa Teatro Caritas), in via Edmondo De Amicis 2, Laura Pigozzi presenterà il suo nuovo libro “L’età dello sballo – Giovani, droghe, psicofarmaci, tra conformismo e dipendenza”, edito da Rizzoli, in un incontro promosso dallo Sportello Antiviolenza Alda Merini, da Feltrinelli Point e dall’associazione di promozione sociale Teatro 21.

Nel volume la psicanalista mostra una via nuova per comprendere e disinnescare le dipendenze, intrecciando alla psicoanalisi i risultati delle neuroscienze sul cattivo funzionamento del sistema della ricompensa e quelli dell’epigenetica sulla capacità plastica del cervello, che beneficia di relazioni ed esperienze positive. Dialogando con Valentina Botta, Pigozzi ci condurrà ad una necessaria e urgente riflessione sulle varie forme di dipendenza.

L’incontro sarà l’occasione per costruire uno spazio di parola, confrontare strategie e creare una comunità responsabile in cui i giovani siano i veri protagonisti dell’azione educativa. Per ulteriori informazioni si può telefonare al numero 019823895 o scrivere un’e-mail a savona@feltrinellifranchising.it.