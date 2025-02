Savona, la giunta presenta il regolamento dei comitati territoriali: avranno funzione consultiva

Savona. Sono 7 i comitati territoriali (centro città, Villetta-Valloria, Villpiana-La Rusca, Lavagnola-Santuario-Montemoro, Fornaci-Zinola, Legino-Zona167, Oltreletimbro) previsti dalla bozza di regolamento presentata ieri pomeriggio dalla giunta in terza commissione consiliare.

“I comitati territoriali – vengono definiti nel regolamento – sono organismi di partecipazione democratica, non hanno alcun fine di lucro ed operano per fini socio-culturali, sportivi, ricreativi e solidali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e per il bene comune del quartiere”.

Hanno una funzione consultiva, non vincolante nei confronti dell’amministrazione. Possono aderire i cittadini che abbiano compiuto 16 anni residenti o domiciliati nel quartiere o che svolgano attività lavorativa o assiociativa nel quartiere. Per la costituzione di un comitato è necessario un numero minimo di 100 persone.

Gli organi che lo compongono sono: assemblea (aperta a tutti i cittadini, possono votare solo gli aderenti), consiglio direttivo (dura in carica 5 anni), coordinatori (sono due e vengono eletti dal direttivo), segretario (nominato dal direttivo su proposta dei coordinatori).

“Non si possono riproporre le circoscrizioni – dice il sindaco Marco Russo -, ma questo non esclude proporre altre forme di partecipazione per mantenere vivo il rapporto tra cittadini e amministrazione. I cittadini hanno cominciato a mobilitarsi in diverse direzioni: sia come segnalazioni alla giunta che come elaborazione di progetti. C’è stato un percorso avviato nel 2022 e arriviamo oggi a valutare la bozza di regolamento che si inserisce all’interno della partecipazione prevista dal nostro statuto”.

Aggiunge l’assessore Gabriella Branca: “E’ compito dell’amministrazione cogliere la disponibilità dei cittadini e provare a tradurre in qualcosa di organico. E’ un tema delicato, anche la comunicazione riguarda la partecipazione dei cittadini. Attraverso la condivisione su azioni concrete che riguardano il territorio che una persona vive o lavora si scatenano energie positive. Durante gli incontri c’è stata molta partecipazione, alcune persone non si conoscono all’interno del condominio ma se unite intorno a un progetto articolano il loro lavoro con un beneficio per tutta la comunità”.

Dalla minoranza arriva la richiesta di snellire il regolamento e prevedere un budget per le spese di gestione.