Savona, la giornata nazionale delle professioni sanitarie diventa un’occasione di orientamento scolastico per gli studenti delle superiori

Savona. Il 20 febbraio si celebra la Giornata Nazionale del personale sanitario e sociosanitario, del personale socioassistenziale e del volontariato istituita nel novembre del 2020 per onorare l’impegno e il sacrificio dimostrati nel corso della pandemia da Coronavirus e che rappresenta un’importante occasione per riconoscerne e celebrare il lavoro e la professionalità di questi professionisti.

Per tale occasione Asl 2, in collaborazione con gli Ordini professionali Medici chirurghi e Odontoiatri Savona (OMCEOSV), Farmacisti Savona, Psicologhe e Psicologi Liguria, Medici Veterinari Savona (FNOVI SV); Infermieri Savona (OPI SV), Ostetriche Savona, hanno organizzato un open day di orientamento dedicato agli studenti delle Scuole Superiori.

Questa mattina, in Piazza Pertini a Savona, sono stati allestiti 2 gazebo dove professionisti di Asl 2, giovani neo assunti e tutor formativi, hanno fornito informazioni sui percorsi di studio specifici e sugli sbocchi lavorativi relativi ad alcuni profili professionali del mondo Sanità: medici, farmacisti, psicologi, veterinari, infermieri, ostetriche, tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

L’iniziativa ha coinvolto tutti gli Istituti superiori di Savona; oltre 250 circa gli studenti presenti in Piazza stamattina, accompagnati dai loro insegnanti. “Per l’edizione 2025, Asl 2 ha deciso di replicare l’esperienza dello scorso anno in virtù del successo riscontrato e dell’apprezzamento ricevuto dagli operatori sanitari, istituti scolastici e ragazzi che hanno aderito all’iniziativa”, dichiara la dottoressa Monica Cirone, direttore Sociosanitario di Asl 2.

La presenza di alcuni giovani professionisti che hanno da poco intrapreso il percorso universitario o che sono entrati recentemente nel mondo di lavoro è stata sicuramente un’idea vincente, perché ha consentito di instaurare con i ragazzi un dialogo più facile ed immediato e di mettere loro a disposizione testimonianze più coinvolgenti. Allo stesso modo la presenza di figure più “mature” ha messo in luce l’importanza di un’esperienza approfondita e qualificata”, aggiunge.

“Vorrei ringraziare gli Istituti superiori per l’interesse dimostrato, i docenti referenti dell’orientamento e gli insegnanti che hanno accompagnato gli studenti per questo Open Day” “Grazie anche agli Ordini i per la disponibilità e la collaborazione. La loro presenza e il loro supporto si sono rivelati di grande aiuto per la buona riuscita della giornata”, spiega Monica Cirone.

“Ci fa molto piacere vedere tanti ragazzi interessati al mondo della Sanità. E’ un mondo variegato, in continui divenire, ricco di occasioni e opportunità professionali. Auguro a ognuno di loro di trovare il percorso più affine ai propri interessi e alle proprie inclinazioni”, conclude la dottoressa Bruna Rebagliati, direttore Sanitario di Asl 2.