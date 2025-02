"cercare soluzioni"

Savona, incontro tra organizzazioni sindacali di Tpl, Comune e Provincia. Le sigle: “Resta forte la preoccupazione dei lavoratori”

Intanto in serata (ieri,18 febbraio), per trovare intese, è arrivata una convocazione da parte del CDA di Tpl per la rappresentanza sindacale previsto per il prossimo 25 febbraio