Savona, in Sala Rossa l’incontro “Facciamo luce sui dubbi in bolletta” organizzato da Cna

Savona. Si è svolto presso la Sala Rossa del Comune di Savona l’incontro “Facciamo luce sui dubbi in bolletta!”, un’iniziativa volta a chiarire le complessità delle bollette di luce e gas. L’evento, organizzato da CNA Savona con la collaborazione di ENGAS, ha offerto ai partecipanti un’opportunità di approfondimento su temi cruciali.

Il tecnico ENGAS, relatore dell’incontro, ha illustrato in modo accessibile i seguenti argomenti:

• Mercato libero e tutela: sono state spiegate le differenze tra mercato libero e tutelato, i diritti dei consumatori e il ruolo dell’ARERA.

• Lettura della bolletta: sono state analizzate le voci principali delle bollette, per facilitare la comprensione dei costi e dei consumi.

• Agevolazioni: è stata fornita una panoramica delle agevolazioni su IVA e accise, con indicazioni su come richiederle.

• Rapporti commerciali: sono stati dati consigli pratici per la gestione dei rapporti con i fornitori.

“L’incontro ha rappresentato un servizio utile per i cittadini interessati a comprendere meglio le proprie bollette. La discussione ha permesso di affrontare dubbi e domande, fornendo risposte

chiare e informazioni utili”, spiegano dall’associazione.