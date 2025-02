Savona, il vescovo alla mensa Caritas e all’asilo delle “suore della Neve”

Savona. Prosegue la visita pastorale del vescovo di Savona-Noli Calogero Marino nella zona pastorale dell’Oltreletimbro sul tema del Sinodo Diocesano “Prendi il largo, confidando”. Oggi, lunedì 24 febbraio, alle ore 15 visiterà il Centro diurno di solidarietà La Cometa (mensa di fraternità), in via Edmondo de Amicis.

Nella Parrocchia Santissima Trinità in Chiavella alle 16:30 terrà i colloqui personali, alle 17:30 incontrerà il Consiglio Pastorale e alle 18:30 quello per gli Affari Economici. Domani, martedì 25 febbraio, alle 15 in Santa Maria della Neve visiterà gli anziani e alle 21 in Sant’Ambrogio Vescovo incontrerà il Consiglio Pastorale parrocchiale.

Mercoledì 26 febbraio ancora nella Parrocchia Sant’Ambrogio dalle 15 alle 17 visiterà gli anziani e a seguire fino alle 19 terrà i colloqui personali. Alle 21 incontrerà il Consiglio Pastorale di San Giuseppe. Giovedì 27 febbraio alle 10 farà visita alla scuola dell’infanzia delle Figlie di Nostra Signora della Neve, in via Giuseppe Saredo, alle Fornaci.

Venerdì 28 febbraio alle 8 in Sant’Ambrogio celebrerà la messa per le Piccole Suore Missionarie della Carità (Opera Don Orione). In San Giuseppe ci saranno dalle 16 alle 18 i colloqui personali, a seguire la messa e alle 21 l’incontro con il Consiglio per gli Affari Economici.

Sabato 1° marzo alle 18 in San Giuseppe monsignor Marino presiederà la messa. Domenica 2 marzo alle 10 incontrerà i bambini del catechismo nella comunità della Chiavella, dove alle 11:30 celebrerà la messa, e alle 15 i giovani in San Paolo, dove alle 18 officerà la funzione religiosa.