Savona, ecco il nuovo sito istituzionale del Comune: 190 servizi online e un’app per inviare segnalazioni agli uffici

Savona. Il sito istituzionale del Comune di Savona cambia pelle grazie a un progetto realizzato con i fondi del PNRR che prevede una grafica completamente rinnovata e una notevole implementazione dei servizi. Non cambia l’indirizzo, che resta www.comune.savona.it

Per agevolare la transizione, dal 18 febbraio il vecchio e il nuovo sito coesisteranno, ma a partire dal 20 febbraio sarà attivo esclusivamente il nuovo portale.

Il restyling punta a semplificare la consultazione delle informazioni, rendendo più chiara, rapida e intuitiva la navigazione e consente anche di accedere complessivamente a 190 servizi digitali.

Altra novità, che entrerà in funzione contestualmente al sito è l’App Municipium (disponibile da smartphone per Android e IOS e scaricabile da Google Play o App Store) che serve per ricevere avvisi e notifiche su eventi, ma anche per segnalare problematiche direttamente agli uffici competenti o, ancora, prenotare appuntamenti con gli uffici comunali.

“Il nuovo sito e l’app Municipium rappresentano un’importante innovazione per semplificare la vita dei cittadini resa possibile dall’utilizzo dei fondi del PNRR – spiega l’Assessore all’Innovazione Digitale, Maria Gabriella Branca – Con pochi click sarà possibile ottenere informazioni, segnalare problemi e accedere a servizi essenziali. È un passo avanti verso un’amministrazione più trasparente, vicina e digitale”. Branca aggiunge che “vanno ringraziati per l’impegno sia il Servizio Informatico del Comune, la sua dirigente e il team di redattori della società Maggioli che ha formato i dipendenti”.

COSA CAMBIA PER I CITTADINI?

Il nuovo sito web è stato ripensato per offrire un’esperienza di navigazione più intuitiva e rapida con la possibilità di fare ricerche per argomenti rendendo ancora più facile atterrare sulle pagine relative a tematiche specifiche o di interesse. Il nuovo sito si articola in tre sezioni:

Amministrazione: contiene informazioni su uffici, contatti e documenti istituzionali; Novità: raccoglie comunicati stampa, avvisi e notizie di particolare interesse; Servizi: qui si trova sia la modulistica sia le informazioni per usufruire dei servizi digitali del Comune.

QUALI SERVIZI DISPONIBILI?

Grazie all’implementazione del menù, i cittadini avranno a disposizione circa 190 servizi digitali (gratuiti o con marca da bollo, ove richiesta per legge) che coprono tutti i settori, dall’Ufficio Ambiente al Traffico, dal Suolo Pubblico alla Polizia Locale, dallo Sportello Unico per l’Edilizia all’Anagrafe e poi ancora Servizi Cimiteriali, Pubblica Istruzione, distretto Socio-Sanitario, Pubblica Istruzione, Tributi. In pratica utilizzando i servizi online si potrà iscrivere il figlio al nido o alla mensa; richiedere l’accesso a zone ZTL; richiedere il contrassegno per il parcheggio disabili; richiedere il bollino residenti; accedere ai servizi dello Sportello Unico Attività Produttive o allo Sportello Unico Edilizia; chiedere un rimborso per una sanzione amministrativa; richiedere l’accesso al centro diurno anziani Alzheimer, al fondo regionale Caregiver o alle strutture residenziali anziani; richiedere i pasti a domicilio; effettuare le dichiarazioni per la Tari, l’Imu o l’Imposta di soggiorno; prenotare una sala comunale o richiedere un patrocinio.

LE NUOVE FUNZIONALITA’ DELL’APP MUNICIPIUM

Segnalazioni: un valido strumento per comunicare direttamente con l’ente: dal proprio smartphone è possibile compilare un modulo di segnalazione geolocalizzata che verrà recapitato direttamente al servizio competente per argomento. Attualmente è possibile fare segnalazioni relative a illuminazione pubblica; arredo urbano; verde pubblico; segnaletica e manutenzione stradale; oggetti smarriti; veicoli abbandonati. Ad esempio, il cittadino può informare in tempo reale i Lavori Pubblici per segnalare un lampione guasto o una buca nell’asfalto, indicando l’esatta posizione della segnalazione, facilitando così l’intervento degli uffici comunali.

Appuntamenti: possibilità di prenotare un incontro con gli uffici comunali per gestire le proprie pratiche.