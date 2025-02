Savona, continua la sostituzione dei semafori rotti: dopo corso Mazzini ora tocca a via Luigi Corsi

Savona. L’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Savona, Lionello Parodi, lo aveva annunciato a IVG che i lavori di sostituzione dei semafori dell’incrocio tra via Luigi Corsi e via Montenotte sarebbero partiti oggi, lunedì 10 febbraio.

E così è accaduto, a quasi tre mesi dalla rottura, intorno alle ore 13 è partita la sostituzione dei 5 impianti per una spesa totale di 65 mila euro. E come confermato dall’assessore Parodi “in due o tre giorni il lavoro dovrebbe essere concluso”. Ricordiamo che la ditta appaltatrice dei lavori è “La Semaforica”, la cui sede è in via Ponticello, a Padova.

Se da una parte la sincronizzazione e la sostituzione sta avvenendo senza particolari problemi, dall’altra però ci sono intoppi per quanto riguarda il dispositivo sonoro per i non vedenti. “Non sarà possibile installarlo subito perché le guaine sotto l’asfalto sono interrotte – spiega l’assessore – per cui, probabilmente, si dovrà scavare per ripristinare i collegamenti. Dunque, per la loro attivazione si dovrà aspettare ancora qualche giorno“.

Il 24 gennaio erano, invece, iniziati i lavori di sostituzione dei cinque semafori, che erano guasti da tre mesi, in corso Mazzini a Savona (quelli di fronte alla Fortezza del Priamar). Questo intervento aveva riguardato i primi dei 21 totali che il Comune di Savona ha intenzione di sostituire, per una cifra complessiva che si aggira intorno ai 215 mila euro.

Resta però ancora rotto il semaforo, pedonale, di corso Mazzini dopo l’incidente avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 gennaio. Due auto si erano scontrate, una delle quali è finita contro l’impianto, rompendolo. “E’ stato ordinato il palo da sostituire – conclude l’assessore – ci vogliono i tempi tecnici di spedizione e arrivo”.