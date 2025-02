Savona Capitale italiana della Cultura 2027: sulla pagina del Ministero il lancio ufficiale della candidatura

Savona. La pagina social ufficiale del Ministero della Cultura dedicata al bando Capitale italiana della Cultura ha, da poco più di un’ora, pubblicato il post destinato alla nostra città.

Savona, lo ricordiamo, è tra le dieci finaliste che affronterà le audizioni del 25 e 26 febbraio. La pagina social ha così deciso di promuovere una città al giorno, rigorosamente in ordine alfabetico, e per questo Savona è stata l’ultima.

“Con il dossier dal titolo “Nuove rotte per la cultura”, Savona è una delle dieci finaliste di Capitale Italiana della Cultura 2027”, si legge nel post.

Al Ministero della Cultura ha raccontato così il progetto di candidatura: “Savona, città in trasformazione, sceglie la cultura per creare “nuove rotte”, un laboratorio di idee e innovazione dove produrre nuove visioni urbane. 40 Comuni, 9 città del Nord Ovest, 9 italiane, 9 del Mediterraneo, per esplorare le sfide contemporanee e tracciare il futuro della nostra società”.

Sulla pagina, nonostante la pubblicazione sua uscita solo da un’ora, ha già una quantità di like e commenti superiore a tante candidate, solo Alberobello (regione Puglia) e Sant’Andrea di Conza (regione Campania) “spingono” quanto Savona.