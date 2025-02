Savona Capitale della Cultura, partito il “bus dei sindaci” per l’audizione a Roma

Savona. Sono partiti poco prima delle 6 alla volta di Roma, a bordo di un autobus di Tpl. Sono i sindaci della provincia che hanno deciso di seguire oggi al Ministero della Cultura l’audizione della delegazione savonese per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027. Tanti primi cittadini, ma anche alcuni membri della giunta (Maria Gabriella Branca, Riccardo Viaggi e Barbara Pasquali, mentre Nicoletta Negro è già scesa lunedì in treno con il sindaco Marco Russo) nonché giornalisti, rappresentanti dei sindacati e della Diocesi di Savona.

A Roma troveranno anche il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, che presenzierà per appoggiare la candidatura di Savona. La Regione in quanto ente appoggia sia Savona che La Spezia, entrambe arrivate nella fase finale del percorso: ieri, in occasione della presentazione del dossier di La Spezia, a rappresentare la Regione nella Capitale c’era l’assessore allo Sport Simona Ferro.

“Una bella esperienza per fare gruppo – commentano gli assessori Barbara Pasquali e Maria Gabriella Branca – la partecipazione si vede anche da questo. Attendiamo il risultato con speranza, ma consapevoli di quanto fatto. Ci volevamo essere a Roma anche noi, non potevamo mancare”.

“Ho partecipato a questa iniziativa perché è molto bella, per fare gruppo e unione – concorda il sindaco di Albissola Marina, Gianluca Nasuti – Anche in queste cose il nostro comune vuole sostenere la candidatura di Savona”. Gli fa eco il primo cittadino di Carcare, Rodolfo Mirri: “Ci crediamo e quindi ho voluto fare questo viaggio verso Roma. Non dovesse arrivare la vittoria pazienza, il percorso non viene cancellato. Un percorso che comunque continuerà. Siamo speranzosi, incrociamo le dita”.

A bordo del bus, come detto, anche rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil: “Abbiamo scelto di fare questo viaggio – spiega Andrea Pasa, segretario di Cgil – perché è una grande opportunità per tutto il territorio. Rappresentiamo migliaio di lavoratori, lavoratrici e pensionati, e quindi è anche un nostro dovere essere su questo pullman oggi”. I sindacati ribadiscono il loro sostegno alla candidatura riconoscendo “l’importanza dell’evento quale utile occasione per far conoscere e rilanciare un territorio ricco di storia e di potenzialità. Si tratta, infatti, di un’occasione unica per valorizzare le tante eccellenze locali e per implementare l’attrattività di una città e di una provincia che, seppur interessata nel tempo da importanti trasformazioni, ha preservato le sue vocazioni e sviluppato l’idea di aprirsi al mondo creando nuove interazioni utili a delineare il proprio futuro sviluppo. Savona Capitale Italiana della Cultura rappresenta una importantissima opportunità che dovrà necessariamente traguardare anche una nuova ‘cultura del lavoro’ non limitandosi ad un grande lavoro di cultura. Il lavoro di preparazione e l’evento del 2027 (nel caso di vittoria) devono quindi determinare nuove occasioni di lavoro stabile e di buona qualità per garantire un futuro alle nuove generazioni ed attrarre nuovi residenti”.

L’autobus è stato fornito da Tpl Linea, che ha scelto di accompagnare concretamente la candidatura di Savona allestendo con una grafica dedicata l’interno del mezzo. “Mettiamo a disposizione il nostro pullman per accompagnare i sindaci del territorio in un momento così significativo – ha spiegato Vincenzo Franceri, presidente di Tpl Linea –. Il trasporto pubblico non è solo un servizio essenziale per la mobilità quotidiana, ma un’infrastruttura che connette luoghi, persone e idee. Con questa iniziativa vogliamo continuare il nostro impegno per il territorio, sostenendo una candidatura che valorizza l’identità culturale di Savona e della sua provincia”.

L’audizione inizierà alle ore 15.15, e avrà una durata di 60 minuti, nel corso dei quali la delegazione sarà chiamata a illustrare dettagliatamente il progetto savonese, intitolato “Nuove rotte per la cultura”. La decisione finale verrà presa entro il 28 marzo: la città che verrà scelta come Capitale della Cultura 2027 riceverà uno stanziamento di un milione di euro da utilizzare per realizzare le iniziative contenute nel dossier.

E’ possibile seguire l’audizione di Savona sul canale YouTube del Ministero della Cultura. Per permettere ai savonesi di seguirla sono stati organizzati anche 14 punti di ascolto nei quartieri:

Palazzo Del Comune: atrio e Sala del Consiglio

Centro Storico: Spazio Selvatico in Piazza Vacciuoli

Corso Italia: sala della libreria Ubik

Porto: Officine Solimano – Caos c/o Cattivi Maestri

Oltreletimbro: Mensa Caritas – Teatro 21

Villapiana: Radio Jasper – Casa del Volontariato

Rocca Di Legino: Sms La Rocca

Ordine Degli Architetti: Piazza Guido Rossa 2r

Fornaci: Giardino Serenella

Zinola: Aps Zinolese

Legino: Milleluci sms leginese

Lavagnola: Sms Liberà e Lavoro

Villetta: giardini Baden Powell

Ciantagalletto: SMS con schermo grande.

Il dossier di Savona è un progetto collettivo fatto di relazioni con migliaia di cittadini protagonisti attivi del processo, fatto di reti tra i 41 Comuni del comprensorio, con 9 città del Nord Ovest, 9 dell’associazione italiana Città della Ceramica e 9 del Mediterraneo. Savona parte dal suo mare e dal porto che ha contribuito a plasmarne l’identità, da un sorprendente entroterra, dalla vocazione turistica delle sue riviere e dall’eredità culturale di quattro donne coraggiose e innovatrici (Renata Scotto, cantante lirica di fama mondiale; Angiola Minella, una delle 21 donne della Costituente; Milena Milani, scrittrice e donatrice alla città di una delle più importanti collezioni di arte contemporanea; Renata Cuneo, prima scultrice ad esporre alla Biennale di Venezia con una personale), per creare ponti e connessioni affrontando contraddizioni locali e sfide globali. Le rotte di Savona sono quelle che, seguendo i percorsi di merci e persone, innestano scambi culturali, di idee e innovazione. Savona si candida in un anno decisivo, il 2027, quando saranno conclusi i cantieri di 80 milioni di euro di investimenti pubblici, di cui 46 legati a progetti PNRR, con oltre 10mila metri quadri di spazi rigenerati e destinati ad attività culturali.

