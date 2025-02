Savona Capitale della Cultura 2027, il tour del nord-ovest di Marco Russo fa tappa ad Alba

Savona. Prosegue il tour nel nord ovest che il sindaco di Savona, Marco Russo, sta portando avanti nell’ambito della candidatura di Savona a Capitale Italiana della Cultura 2027. Le “Nuove rotte per la cultura”, titolo del dossier, coinvolgono, infatti, 9 città del nord ovest, area strategica e fondamentale per lo sviluppo dell’Italia, dell’Europa e del Mediterraneo.

Quest’oggi il primo cittadino savonese ha fatto tappa ad Alba: “Un bellissimo incontro nel palazzo civico di Alba con il sindaco Alberto Gatto e i rappresentanti delle realtà economiche, culturali e Turistiche della città per la candidatura di Savona a Capitale Italiana della Cultura 2027 – commenta Russo – Alba è una delle 9 città del nord ovest che hanno a suo tempo aderito al dossier e con le quali stiamo stabilendo nuove rotte culturali per legare ancora di più i nostri territori. Oggi abbiamo sottoscritto il documento che conferma la volontà di procedere insieme in questo senso”.

Alba è la terza tappa del tour nel nord ovest, dopo Imperia e Mondovì, che nei prossimi giorni porterà il sindaco a Genova (domani) e a Torino (giovedì).

“Grazie al sindaco Gatto e alla città di Alba per l’accoglienza e la volontà di condividere questo straordinario percorso”, conclude Russo.