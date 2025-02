Savona, auto prende fuoco in via Verdi: traffico in tilt

Savona. Una macchina ha preso fuoco in via Verdi, intorno alle ore 19.30, per cause ancora da accertare ma, con ogni probabilità, per problemi legati al mezzo.

Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco, oltre che della polizia stradale, che hanno provveduto a spegnere le fiamme.

Fortunatamente non ci sono stati feriti, il proprietario del mezzo è rimasto incolume. In un primo momento l’incendio ha avuto ripercussioni sul traffico che è andato in tilt poi, grazie all’intervento della stradale, ha ripreso regolarmente.