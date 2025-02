Savona, anche in corso Italia sostituiti i vecchi cestini

Savona. I nuovi cestini sono già stati cambiati da Sea-s in via Paleocapa e corso Italia. Poi la sostituzione proseguirà in piazza Sisto e le zone limitrofe.

“I cestini ancora in buono stato – spiega l’assessore Barbara Pasquali – saranno riutilizzati in quelle zone dove c’è stata richiesta da parte dei comitati di quartiere e dove se ne ravvisi l’esigenza (per sostituire quelli particolarmente ammalorati)”.

Tra due mesi partirà anche la raccolta porta a porta: i primi giorni di marzo arriveranno le lettere ai cittadini con le indicazioni generali del cambiamento in atto e il calendario degli appuntamenti, il 19 partirà il primo incontro di informazione fino alla metà del mese successivo e a fine aprile prenderà il via la raccolta porta a porta anche per le utenze domestiche a Savona. Questo è il cronoprogramma previsto da Sea-s per il passaggio al nuovo sistema di raccolta rifiuti, già in vigore per i commercianti dallo scorso anno.

Le tipologie di raccolta saranno tre: il centro città (5mila utenze) avranno i cassonetti intelligenti con la tessera per il riconoscimento dell’utente, i condomini avranno una batteria condominiale con chiave (22mila) e i restanti 8mila nelle aree meno densamente popolate avranno i mastelli.