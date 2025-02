Savona, alla Sala Stella Maris concerto in ricordo di Mauro Castellano

Savona. Giovedì 20 febbraio alle ore 17:30 nella Sala Stella Maris, nella Vecchia Darsena, l’Associazione Musicale Rossini invita ad uno spettacolo in ricordo del musicista savonese Mauro Castellano, scomparso ad agosto, organizzato dal baritono Matteo Peirone con la collaborazione del musicologo Gustavo Malvezzi. Oltre agli stessi organizzatori parteciperanno il soprano Linda Campanella, i pianisti Paolo Spadaro e Loris Orlando e l’attore Jacopo Marchisio.

Saranno eseguiti brani di Schumann che Campanella, Peirone e Castellano proposero in un concerto nella Chiesa San Raffaele al Porto per la Rossini e musiche dello stesso Castellano, del quale saranno letti anche poesie e scritti. “Vogliamo mantenere vivo e rafforzare il ricordo verso colui che per molti di noi è stato un amico importante e per tutti un uomo di notevole cultura e spiccate e rilevanti qualità musicali e artistiche”, afferma il presidente dell’associazione Sergio Tortarolo.

“Vi invitiamo caldamente a partecipare a questo evento, che crediamo sarà momento sentito per tutti e per la nostra associazione un atto fondamentale e doveroso”, conclude.