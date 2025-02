Savona, al liceo Grassi gli studenti incontrano lo scrittore Giacomo Mazzariol

Savona. Come convincere gli studenti che i libri non sono solo quella cosa impolverata lasciata in un angolo della casa? Ma che al contrario esistono scrittori giovani che sanno comunicare proprio con loro con un linguaggio immediato e spontaneo? Il liceo scientifico Orazio Grassi di Savona ha provato a rispondere proprio a queste domande, decidendo di organizzare per lunedì 10 febbraio un incontro con lo scrittore Giacomo Mazzariol, grazie al progetto Lo Struzzo a scuola della casa editrice Einaudi.

Classe 1997, Giacomo Mazzariol ha esordito quando ancora doveva conseguire la maturità con il romanzo autobiografico “Mio fratello rincorre i dinosauri”, ottenendo rapidamente un enorme successo editoriale per la capacità di raccontare con onestà e dolcezza la vita insieme a Giovanni, il fratello “che ha un cromosoma in più”. Dal libro è stato tratto anche un film. Nel 2018 ha inoltre pubblicato “”Gli squali”, da cui si sta tradendo un secondo film.

A partire dal primo romanzo, gli studenti hanno riflettuto insieme allo scrittore sulla tematica dell’inclusione e della disabilità, mostrandosi molto attenti e partecipi e raccontando anche le loro esperienze personali al riguardo.

All’iniziativa hanno partecipato le classi 1A, 1B, 1D, 1E, 1G e 2F, grazie al contributo delle docenti di Lettere Todella, Lanteri e Pastorino, che hanno invitato i loro studenti alla lettura del libro e alla riflessione sulle tematiche ad esso collegate.

“Dato il successo riscontrato e l’importanza di avvicinare i giovani al piacere della lettura, la scuola si pone l’obiettivo di proporre almeno un incontro all’anno con uno scrittore”, ha spiegato la professoressa Gaggero, responsabile della biblioteca scolastica e organizzatrice dell’evento.