Santa Corona, guasto al padiglione Negri: pazienti trasferiti a Savona e Albenga

Pietra Ligure. Un via vai di ambulanze per i trasporti sanitari in atto dall’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a causa della rottura del montalettighe del padiglione Negri.

L’episodio si sarebbe verificato intorno alle 12.00 di oggi.

Il problema tecnico non consente il normale trasporto dei pazienti tra i piani della struttura ospedaliera, per questo l’Asl 2 ha predisposto il trasferimento dei degenti non deambulanti. Lo spostamento del padiglione Negri era già stato previsto dall’azienda sanitaria, ma, secondo quanto appreso, ad ora gli spazi individuati all’interno del nosocomio pietrese non sarebbe ancora pronti.

Una decisione, inoltre, che aveva provocato anche polemiche in quanto nei piani Asl 2 i reparti di degenza del padiglione Negri dovrebbero essere trasferiti in blocco presso la ex ostetricia e ginecologia, nel padiglione 17/Spotorno, mettendo quindi ancora in discussione una possibile riapertura in tempi brevi del Punto nascite.

Quindi, al fine di preservare la continuità assistenziale, i pazienti saranno smistati tra gli ospedali di Albenga e Savona.