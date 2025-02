Santa Corona, entro il 14 marzo ripartono i servizi del Negri ma 46 posti letto trasferiti nell’ex Punto Nascite

Pietra Ligure. Tornerà operativo entro il 14 marzo prossimo il montacarichi del padiglione Negri – all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure – a seguito del guasto che aveva reso inaccessibili il secondo e il terzo piano, con il conseguente trasferimento dei pazienti e la riorganizzazione di alcuni servizi. Con il ripristino dell’ascensore, potranno riprendere i servizi rimasti di gastroenterologia, endoscopia e oncologia.

Ma il destino del padiglione Negri sembra ormai segnato. Asl2 ha infatti confermato che i reparti di degenza non torneranno più lì, ma verranno trasferiti in blocco alla ex ostetricia e ginecologia nel Padiglione 17/Spotorno, a causa di “carenze impiantistiche e strutturali già evidenziate dagli organi di controllo”.

Non a caso, presso il nosocomio pietrese, è in programma una puntuale riorganizzazione dei posti letto di medicina: il 20 marzo ne saranno attivati 20 proprio al terzo piano del Padiglione 17, mentre altri 26 verranno aggiunti il 4 aprile al quarto piano dello stesso edificio. Questo comporterà la chiusura dei 16 posti letto di medicina all’ospedale San Paolo e degli 8 aperti ad Albenga, che erano stati attivati proprio per far fronte ai problemi del padiglione Negri.

La riorganizzazione dei posti letto nel Padiglione 17 sembra allontanare (anche se, ad oggi, non può essere in alcun modo esclusa ufficialmente) la possibilità di riapertura del Punto Nascite del Santa Corona, chiuso nell’ormai lontano 9 novembre 2020. Asl2 ha confermato che un eventuale ritorno del reparto maternità potrà avvenire solo dopo che saranno risolti tutti i problemi strutturali e di sicurezza, ma al momento i lavori di adeguamento continueranno fino almeno al 2025.

L’azienda sanitaria savonese ha anche precisato che il Padiglione 17 era stato già adibito a funzioni diverse dopo la chiusura del centro nascite, avvenuta durante l’emergenza Covid. Successivamente, a seguito dell’incendio del 4 settembre 2022, quegli spazi sono stati utilizzati per garantire la continuità dei servizi ospedalieri, in attesa che il piano di ripristino venisse completato.