Santa Corona, De Vincenzi e Liscio: “Negri evacuato per la rottura dell’unico montaletti? Quasi surreale”

Pietra Ligure. “Il padiglione Negri evacuato in seguito alla rottura dell’unico montaletti? Sembrerebbe quasi surreale se non ci andassero di mezzo i malati e gli operatori sanitari che se ne prendono cura – esordiscono il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il Consigliere delegato alla sanità e ai rapporti con l’ospedale Santa Corona Giovanni Liscio – Il Santa Corona sta vivendo in queste ore l’ennesimo dramma”.

“Un dramma che parte, questa volta, da molto lontano poiché è assurdo che un montaletti rotto e irreparabile, metta in crisi e pregiudichi il funzionamento di un padiglione di cura – spiegano -. Ci risulta infatti che è dal 2018 che si sarebbe dovuto intervenire su questo impianto che già allora versava in condizioni precarie – continuano il Sindaco e il Consigliere – Se in questi mesi ci siamo espressi con una certa e cauta soddisfazione per la futura realizzazione del nuovo Santa Corona, ora non possiamo esimerci dal chiedere con fermezza alla Direzione Asl 2 e alla Regione Liguria che vengano fatti una serie di interventi manutentivi strutturali, sull’esistente”.

“C‘è bisogno di investimenti e di una seria programmazione già sul breve termine. Un ospedale che ha la storia e il prestigio del Santa Corona, non può restare in ginocchio ogni qualvolta si presentino eventi di questo tipo. Siamo fortemente preoccupati perché temiamo che se non si interviene in modo netto e radicale, con interventi mirati alla salvaguardia dell’esistente, difficilmente arriveremo ‘vivi’ alla creazione di un nuovo presidio ospedaliero”, concludono De Vincenzi e Liscio.