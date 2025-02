Sanremo, Giorgia e Annalisa trionfano nella serata cover sulle note di Skyfall di Adele

Sanremo. Prima la standing ovation del teatro Ariston, poi il trionfo finale, che si è tradotto con la consegna del premio da parte del presidente di Regione Bucci, a coronamento di una serata fantastica.

Giorgia e Annalisa hanno trionfato nella serata cover del Festival di Sanremo, con una performance a dir poco incredibile, cantando “Skyfall” di Adele.

A scegliere il brano da presentare è stata Annalisa, come confermato dalla stessa Giorgia: “Come sua ospite all’Arena di Verona, abbiamo cantato insieme “Come saprei”, che è stata la sua prima canzone davanti al pubblico. È stato naturale pensare a lei. Ho voluto fare qualcosa dove lei fosse perfetta e poi abbiamo optato per Adele, accettando un suo suggerimento”.

A seguire, rispettivamente al secondo e terzo posto: Lucio Corsi con Topo Gigio (“Nel blu dipinto di blu”) ed il duo Fedez – Masini (“Bella stronza”).

Il premio, realizzato da un artista riconosciuto dal marchio di eccellenza della Regione “Artigiani in Liguria”, raffigura un vinile 33 giri in vetro artistico dipinto a mano, con il profilo della regione immerso nel mare e onde che si trasformano in pentagrammi. Sui pentagrammi sono riportate le prime note di tre brani celebri che hanno fatto la storia recente del Festival: ‘Terra promessa’ di Eros Ramazzotti (1984), ‘Il mare calmo della sera’ di Andrea Bocelli (1994) e ‘Soldi’ di Mahmood (2019).

“La Liguria è bellissima, siamo felici di ospitarvi tutti – ha detto il presidente Bucci consegnando il premio – Ricordiamoci che la Liguria è stata anche la patria e la culla di tanti cantautori, cantanti e musicisti, da Luigi Tenco e i fratelli Reverberi a Fabrizio De Andrè: sono la storia della nostra gioventù e della cultura musicale ligure. E poi mi ha fatto piacere sentire tra le cover ‘Il Pescatore’, che era la mia canzone preferita da giovane e lo è tuttora, mi sono commosso”.

Bene anche gli altri due liguri in gara: Olly e Bresh, con il primo piazzatosi quarto, mentre il secondo ha dovuto fare i conti con la sfortuna.

Olly ha conquistato il pubblico, con le atmosfere balcaniche, cantando proprio “Il Pescatore” di De Andrè accompagnato dalla Goran Bregovic wedding & funeral band.

Per Bresh, invece, parecchi apprezzamenti da parte degli addetti ai lavori e sui social per il suo “Creuza de mâ” insieme a Cristiano De André nonostante i numerosi problemi tecnici: , che li hanno costretti a ripetere l’edizione per ben tre volte e con un piazzamento finale fuori dalla top ten.

La top ten

1 Giorgia e Annalisa – Skyfall

2 Lucio Corsi e Topo Gigio – Nel blu dipinto di Blu

3 Fedez e Marco Masini – Bella stronza

4 Olly & Goran Bregovic wedding & funeral band – Il pescatore

5 Brunori Sas, Riccardo Sinigallia e Dimartino – L’anno che verrà

6 Irama e Arisa – Say Something

7 Rocco Hunt e Clementino – Yes I know my way

8 Elodie e Achille Lauro – A mano a mano e Folle città

9 Clara e Il Volo – The sound of silence

10 The Kolors – Rossetto e caffè