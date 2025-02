Liguria. Achille Lauro, Simone Cristicchi, Fedez, Giorgia e Lucio Corsi: sono i cinque cantanti che hanno conquistato le prime posizioni della classifica provvisoria di Sanremo 2025 al termine della seconda serata di festival. Serata in cui a rubare la scena sono stati, più che gli artisti in gara, gli ospiti e i co-conduttori.

Bianca Balti e Damiano David rubano la scena

Protagonista e regina indiscussa è stata Bianca Balti. La top model lodigiana è arrivata in Riviera con una premessa: “Io non sono la mia malattia, non sono qui perché ho il cancro, ma perché sono una professionista”. E ha mantenuto la parola, nonostante i tentativi di Carlo Conti di spostare l’attenzione proprio sulla sua patologia: “Una delle modelle più famose al mondo, una madre, una guerriera”, l’ha presentata il conduttore. Lei ha glissato, in un meraviglioso abito da principessa, testa rasata e sorriso gigantesco, ma quando Conti ha insistito dicendole che “sei un esempio per tante donne”, ha risposto un “diciamo che le donne sono sempre un esempio per gli uomini”. Il resto della serata lo ha trascorso tra entusiasmo contagioso, gioia palpabile e altri cambi d’abito mozzafiato.

Ad affiancarla sul palco dell’Ariston c’erano poi Nino Frassica e Cristiano Malgioglio, il primo con la sua comicità nonsense che riesce sempre a colpire e strappare una risata, il secondo che ha chiarito di voler andare a braccio, “non ho voluto autori”. La performance di Damiano David, ormai solista senza i Maneskin, sulle note di Felicità di Lucio Dalla prima e sulla sua Born with a broken heart dopo ha portato al festival una ventata di internazionalità, il piccolo Alessandro Gervasi, che a sei anni ha suonato Champagne di Peppino Di Capri al pianoforte, ha intenerito tutti.

Le esibizioni dei cantanti in gara

Passando ai cantanti: la seconda serata era dedicata a metà degli artisti in gara, e a esibirsi (in ordine di uscita) sono stati Rocco Hunt, Elodie, Lucio Corsi, The Kolors, Serena Brancale, Fedez, Francesca Michielin, Simone Cristicchi, Marcella Bella, Bresh, Achille Lauro, Giorgia, Rkomi, Rose Villain e Willie Peyote. Delle varie performance si ricorderà probabilmente la parziale standing ovation per Simone Cristicchi, che ha portato una canzone sulla madre malata di Alzheimer, e il pianto liberatorio di Francesca Michielin, che dopo avere finito di cantare è scoppiata in lacrime ringraziando tutti. La cantante nei giorni scorsi è caduta da una scala dell’Ariston e si è infortunata a una caviglia, e la tensione si è fatta sentire.

Dei due genovesi in gara, a salire sul palco è stato Bresh con la sua La tana del granchio. Il cantante si è esibito per decimo, poco dopo le 23, e ha confermato di avere tra le mani un brano che può diventare una hit, giocandosela con Olly a tenere alta la bandiera ligure. Proprio Olly tornerà all’Ariston mercoledì, terza serata del Festival, con Nostalgia.