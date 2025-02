San Valentino, protagonisti i fiori della Liguria e del savonese: cresce l’interesse per le piante in vaso

Genova. Per la festa degli innamorati, i fiori si confermano il dono più scelto dagli italiani. Un trend che premia la qualità e la bellezza del florovivaismo italiano, con un’attenzione particolare alla produzione locale e sostenibile.

Il gesto di regalare un fiore rimane un simbolo senza tempo, capace di esprimere emozioni profonde. Quest’anno si testimonia una crescente tendenza alla diversificazione: oltre alle classiche rose rosse, gli italiani hanno scelto primule, azalee, orchidee e bulbose.

Secondo i florovivaisti di Cia-Agricoltori Italiani, in questo 2024 il giro d’affari di San Valentino si aggira sugli 80 milioni di euro, in linea con l’anno precedente, registrando la vendita di circa 35 milioni di fiori.

Pur restando il fiore più venduto il 14 febbraio, la rosa a gambo lungo (sopra i 70 cm) è rincarata fino agli 8-10 euro al dettaglio, mentre un bouquet misto di fiori Made in Italy (fresie, anemoni, ranuncoli, garofani) si attesta sui 25 euro. Cia stima, dunque, una maggiore vendita di prodotto nazionale (+20%), grazie soprattutto ai tipici prodotti coltivati nelle aree a maggior vocazione floricola

Per quanto riguarda i costi al dettaglio delle singole tipologie di reciso, tutte nazionali, Cia segnala il prezzo di uno stelo di fresie e garofani a 2,50 euro, mentre le bocche di leone e le gerbere si attestano sui 3 euro, come pure i tulipani italiani (coltivati soprattutto nel napoletano). Leggermente più alto il prezzo del papavero, della calla e dell’anemone (3,5 euro). La sterlizia e il lilium costano circa 4 euro al gambo, mentre il ranuncolo clone di Sanremo si attesta sui 5,5 euro.

Cia ricorda come il settore del fiore reciso italiano sia particolarmente legato (a differenza del Nord Europa) alle ricorrenze: la festa della mamma, quella della donna, San Valentino e il giorno dei defunti, che rappresentano più del 50% degli acquisti annui di fiori.

In Italia il florovivaismo rappresenta il 5% della produzione agricola e conta 27 mila aziende e 100 mila addetti, di cui 20mila coltivano fiori e piante in vaso e 7mila sono vivai. Il comparto intero vale 2,5 miliardi di euro, con cinque Regioni che intercettano l’80% della produzione nazionale: la Liguria, che copre il 31% del totale, la Campania con il 16%, la Toscana con il 13%, la Puglia con l’11% e la Sicilia con il 10%.

“In Liguria, cuore pulsante della floricoltura nazionale, cresce l’interesse per le piante in vaso, viste come un dono duraturo e significativo. “San Valentino è una ricorrenza che continua a essere molto sentita nella nostra regione”, sottolineano Luca Dalpian, presidente di Coldiretti Genova, e Paolo Campocci, direttore di Coldiretti Genova, “dove i fiori restano il regalo predominante, grazie al loro valore simbolico e alla varietà di scelta offerta dai florovivaisti liguri”.

La floricoltura locale rappresenta un’eccellenza dell’agricoltura italiana. Secondo l’ultimo rapporto del Crea – agricoltura in cifre 2024 – il florovivaismo ha visto un incremento notevole. In Liguria, infatti, quasi due terzi della produzione agricola è imputabile al settore florovivaistico. La Liguria si conferma terra di fiori e profumi, nel 2025 più che mai, con Euroflora come appuntamento di riferimento per valorizzare il florovivaismo Made in Italy. Aggiungono Campocci e Dalpian: “Un evento che richiama visitatori da tutto il mondo, testimoniando il prestigio e la creatività dei nostri floricoltori e nel quale Coldiretti avrà un ruolo centrale, promuovendo la qualità e la sostenibilità del florovivaismo ligure e italiano, pilastro della nostra agricoltura”.

“Acquistare fiori locali significa sostenere un settore che copre una produzione nazionale per quasi il 30% del totale e che crea dunque numerosi posti di lavoro e opportunità d’impresa – aggiunge Paolo Corsiglia, vicepresidente di Coldiretti Genova – “ma è anche sinonimo di assicurarsi un prodotto fresco, profumato e di alta qualità, a differenza di quelli importati, che spesso provengono da filiere poco trasparenti e con minori garanzie per i lavoratori”.